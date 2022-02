Fast Laughs è un flusso di clip divertenti di circa 30 secondi o più selezionati dallo staff di Netflix da film e serie TV con l’obiettivo di far conoscere agli abbonati nuovi contenuti o aiutarli a decidere cosa guardare, un po’ come la funzionalità “Riproduci qualcosa”.

Netflix ha lanciato questa specie di Carosello sulla sua app mobile l’anno scorso, mentre ora la piattaforma sta testando la funzionalità sull’app per Smart TV.

Netflix testa Fast Laughs sull’app per Smart TV

Gli utenti coinvolti nel test possono attivare la funzionalità e accedervi scorrendo verso il basso sulla pagina principale di Netflix fino a raggiungere la voce Fast Laughs. Selezionando la funzione appariranno clip a schermo intero di vari spettacoli con la possibilità di usare le frecce su entrambi i lati per passare alla clip successiva o a quella precedente, inoltre sarà consentito aggiungere un titolo all’elenco e riprodurre direttamente uno dei contenuti presentati.

Per il momento la funzionalità Fast Laugh di Netflix, una specie di Carosello per certi versi, si sta lentamente diffondendo per gli utenti negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia, Irlanda e altri paesi di lingua inglese selezionati.

Non è chiaro quante persone facciano parte del test per l’app TV e nemmeno se o quando la funzionalità verrà distribuita a tutti gli abbonati.

Vale la pena specificare che solo i profili per adulti hanno accesso alla funzione, inoltre è necessario ignorare un avviso sui contenuti per iniziare la visione.

