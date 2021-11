Nel corso di questi ultimi mesi Netflix è stata impegnata a portare la funzione “Riproduce qualcosa” su tutti i dispositivi Android dopo il suo arrivo sulle smart TV. Quest’oggi scopriamo che gli utenti muniti di dispositivi Fire TV di Amazon supportano la funzionalità “Riproduci qualcosa“ direttamente come comando vocale, semplicemente impartendo il comando “Alexa, riproduci qualcosa su Netflix.”

Alexa, riproduci qualcosa su Netflix

Le informazioni pubblicate sul portale di Amazon fanno riferimento alla disponibilità della funzione per tutti gli utenti residenti negli USA e in Canada, sebbene la pagina di supporto italiana di Netflix disponga già delle informazioni per utilizzare al meglio la nuova funzione.

“Negli ultimi 12 mesi, abbiamo visto che i clienti di Fire TV che usavano la voce si impegnavano con i contenuti quasi il doppio di quelli che non lo facevano“, ha annunciato Charlotte Maines, direttore di Fire TV. “Con Fire TV e ‘Riproduci qualcosa’ di Netflix possiamo aiutare rapidamente i clienti a trovare il programma TV o il film che fa per loro“.

Per alcuni utenti l’ampio catalogo di serie TV, documentari, film e originals di Netflix potrebbe apparire quasi disorientante: a tal scopo la possibilità di iniziare a guardare qualcosa di nuovo – e in linea con i propri gusti – direttamente tramite Amazon Alexa potrebbe rappresentare un nuovo modo per scoprire nuovi contenuti da guardare.

