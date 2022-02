Vodafone è pronta a regalare un buono Amazon da 50 euro a tutti colori i quali attiveranno una delle offerte online di rete fissa con connessione internet fino al 21 febbraio 2022.

Tra le offerte attivabili sono dunque presenti: l’offerta Casa Wireless con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), l’offerta Internet Unlimited e le sue iterazioni tra cui la Netflix Edition, la Vodafone Family Plan e la neoarrivata versione V-MAX.

Ecco come ottenere il buono Amazon in omaggio con Vodafone

Per ottenere il buono Amazon in omaggio basterà semplicemente recarsi sul sito Vodafone e sottoscrivere una delle offerte di rete fissa presenti nonché attendere la e-mail di conferma dell’avvenuta sottoscrizione e , come da regolamento, la Vodafone Station verrà inviata entro 10 giorni dalla firma del contratto in comodato d’uso gratuito.

L’operatore invierà un’ulteriore e-mail contenente le istruzioni da seguire per ricevere un codice univoco da richiedere tramite un apposito modulo online entro il 21 maggio 2022.

Tale codice verrà inviato entro 3 giorni dalla richiesta e consentirà di scaricare, nella propria area riservata Amazon, di scaricare il tanto agognato buono da 50 euro il quale sarà disponibile solo in formato digitale.

Il suddetto buono non potrà essere utilizzato per l’acquisto di altri buoni Amazon, per il rinnovo o attivazione di Amazon Prime né tantomeno potrà essere riconvertito in denaro ma solo per l’acquisto di prodotti sul sito dedicato.

Specifichiamo, inoltre, che i clienti business titolari di partita IVA non potranno sottoscrivere tali offerte.

Le offerte Vodafone compatibili

Potrebbe interessarti anche: Redmi Note 11 a prezzi strepitosi con questi codici sconto