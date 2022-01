Vodafone rinnova la sua gamma di offerte fibra con l’inizio della settimana. A partire da oggi, 17 gennaio 2022, l’operatore mette a disposizione le nuove offerte V-MAX che vanno a sostituire le precedenti offerte fibra della gamma Power. Il lancio delle nuove offerte fibra V-MAX è accompagnato anche dal rilascio di un nuovo spot ufficiale con il testimonial Alessandro Cattelan. Contestualmente, inoltre, Vodafone ha esteso la produzione dedicata all’offerta “base per la fibra ottica, Internet Unlimited, che sarà disponibile fino alla fine del mese con prezzo scontato a tempo indeterminato. Vediamo i dettagli delle nuove promozioni disponibili per i nuovi clienti:

Disponibili le nuove offerte V-MAX per la fibra ottica di Vodafone

L’inizio della settimana è l’occasione giusta per Vodafone per rinnovare il suo listino di offerte fibra ottica con il lancio delle nuove offerte V-MAX che sostituiscono le precedenti Power. In particolare, a disposizione dei nuovi utenti c’è il piano d’abbonamento Internet Unlimited V-MAX. Questa soluzione include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra FTTH fino a 2.5 Gigabit/s (oppure FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega in caso di indisponibilità della FTTH ed in base alla copertura).

Ad integrare i vantaggi dell’offerta V-MAX troviamo, senza alcun costo aggiuntivo, il modem Wi-Fi supportato dagli extender mesh, per migliorare il Wi-Fi (è supportato anche il Wi-Fi 6) in casa, e dal servizio Vodafone Sempre Connessi Back up 4G che garantisce la possibilità di continuare ad accedere ad Internet in caso di malfunzionamenti della rete fissa grazie alla rete mobile Vodafone.

Il servizio di back-up avviene tramite una chiavetta USB con SIM integrata fornita direttamente da Vodafone e da inserire nell’apposita porta del modem router messo a disposizione dal provider. A disposizione degli utenti c’è anche il servizio Digital Privacy & Security che offre una protezione da virus e siti dannosi con un sistema di Parental Control per la protezione della navigazione dei più piccoli. Internet Unlimited V-MAX presenta un costo di 32,90 euro al mese con attivazione gratuita.

Da notare che l’abbonamento Internet Unlimited è disponibile anche in versione “base”, senza i servizi aggiuntivi garantiti dalla promozione V-MAX. In questo caso, il costo dell’offerta è di 24,90 euro al mese invece che 29,90 euro ed include attivazione e modem Wi-Fi gratis. Lo sconto sul canone in questo caso è a tempo indeterminato e la promozione è attivabile fino al prossimo 31 gennaio.

Attiva una delle offerte Internet Unlimited di Vodafone

Da segnalare anche la possibilità di puntare su Family Plan V-MAX. L’offerta in questione integra la proposta precedente con l’aggiunta di una SIM Vodafone (anche con portabilità del numero da altro operatore) con minuti, SMS e Giga illimitati. In questo caso, il costo dell’offerta è di 39,90 euro al mese con attivazione gratuita. Anche Family Plan è disponibile in versione “base“, senza i vantaggi V-MAX, al costo di 34,90 euro al mese.

Attiva una delle offerte Family Plan di Vodafone

Entrambe le offerte (Internet Unlimited V-MAX e Family Plan V-MAX) sono disponibili anche in versione Netflix Edition con l’aggiunta di un abbonamento Netflix con piano Standard al costo di 10 euro in più al mese. Le due offerte sono attivabili in negozio e non sono disponibili tramite i canali online.

Il nuovo spot ufficiale

