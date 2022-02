Microsoft è un’azienda che negli ultimi mesi si è distinta per la sua vivacità sul mercato, specialmente per quanto riguarda il mondo PC visto che con Windows 11 ha dato nuova linfa a un sistema operativo che ne aveva veramente bisogno. Con l’ultimo update, Windows 11, che nonostante abbia riscosso un buon successo tra gli utenti, non è del tutto maturo ed esente da problemi, migliora con diverse novità interessanti e l’arrivo in via definitiva del supporto nativo alle app Android, grazie anche alla collaborazione con l’Amazon App Store, che ha permesso la presenza di più di mille applicazioni per questo lancio.

Il Windows Subsystem for Android, nome della sorta di macchina virtuale che gestisce la riproduzione delle app Android sul sistema operativo della casa di Redmond è quindi arrivato in maniera definitiva e ufficiale, con molte più app rispetto a quante fossero disponibili in precedenza visto che agli Insiders era stato permesso di utilizzare soltanto 50 app.

La quota attuale è soltanto una piccola frazione delle app disponibili sull’Amazon App Store ma un referente dell’azienda leader dell’e-commerce ha fatto sapere che sta lavorando duramente per poter permettere a più app possibili di essere presenti su Windows, nonché la possibilità per gli sviluppatori di pubblicare le loro app Android direttamente sul sistema operativo di Microsoft.

Le altre novità dell’aggiornamento di Windows 11

Passando alle altre novità troviamo alcuni accorgimenti alla taskbar che ora permette di visualizzare l’orologio e la data anche su altri monitor, nel caso ne avessimo più di uno collegato al PC. Questa feature era già presente su Windows 10 ma era stata inspiegabilmente tagliata con l’aggiornamento ad 11. Simile sorte tocca anche al meteo, che ritorna sulla taskbar dopo essere stato sostituito dallo shortcut per i widget.

Oltre ad aggiungere l’indicatore del meteo questo update di Windows 11 ne sposta anche l’icona sull’estrema sinistra, decisione quantomeno discutibile visto che uno dei cambiamenti più evidenti del passaggio da Windows 10 a 11 è stato proprio il voler centrare tutte le icone della taskbar. Viene aggiunto poi anche un tasto per mutare le conversazioni su Teams e la possibilità di condividere direttamente dall’icona della taskbar, la finestra che si vuol mostrare, sempre per le chiamate su Teams.

Anche il Blocco Note e il Media Player per la musica vengono aggiornati, con il Blocco Note che guadagna la funzione per annullare più azioni e una nuova interfaccia per la ricerca, oltre che la modalità scura che si attiverà in base al tema di sistema scelto. La nuova app per la riproduzione di contenuti musicali sostituisce Groove Musica e Windows Media Player, supportando anche la riproduzione di video.

Nonostante Microsoft abbia annunciato che gli update per Windows 11 più corposi avranno cadenza annuale, per questo primo anno le cose saranno diverse, con l’azienda di Redmond che promette novità continue con diverse novità tra cui una modalità tablet in arrivo nei prossimi mesi.

