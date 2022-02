Le auto elettriche diventano sempre più sportive, e lo dimostra anche la nuova Mercedes-AMG EQE. L’ultima arrivata della gamma AMG, infatti, è una berlina elettrica ad alte prestazioni che punta ad offrire tutto quello che i clienti AMG cercando in una vettura realizzata dalla divisione sportiva di casa Mercedes ma in una veste completamente a zero emissioni.

La nuova Mercedes-AMG EQE va ad affiancarsi alla Mercedes-AMG EQS, variante sportiva dell’ammiraglia di casa Mercedes, la berlina Mercedes EQS. La nuova auto arriva sul mercato in due varianti (AMG EQE 43 4MATIC e AMG EQE 53 4MATIC+). In futuro, la EQE arriverà anche in versione EQE SUV. Vediamo, quindi, tutti i dettagli della nuova elettrica di casa AMG in arrivo nel corso dei prossimi mesi sul mercato europeo.

Mercedes-AMG EQE: fino a 687 CV per la nuova berlina elettrica

La nuova Mercedes-AMG EQE rielabora in chiave sportiva il progetto della Mercedes EQE, versione elettrica della Classe E presentata lo scorso settembre, in occasione del Salone di Monaco. Si tratta di una berlina di grandi dimensioni (4,95 metri di lunghezza) che punta ad offrire elevate prestazioni ed una buona autonomia di funzionamento grazie a un capiente pacco batterie.

La nuova berlina di AMG è disponibile in due versioni. Il modello entry level è la Mercedes-AMG EQE 43. Questa versione può contare su una potenza massima di 476 CV e su di una coppia motrice di 858 Nm. Lato prestazioni troviamo una velocità massima di 210 km/h ed un’accelerazione 0-100 km/h di 4.2 secondi. Grazie al pacco batterie da 90,6 kWh, inoltre, la AMG EQE 43 è accreditata di un’autonomia media compresa tra 462 e 533 chilometri (il dato non è ancora definitivo).

A completare la gamma della nuova Mercedes-AMG EQE c’è la EQE 53. Questa variante mette a disposizione 626 CV di potenza massima e 950 Nm di coppia motrice. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la velocità massima è di 220 km/h mentre l’accelerazione 0-100 km/h è di 3.5 secondi. I clienti potranno incrementare ulteriormente questi valori richiedendo il pacchetto Dynamic Plus che porta le specifiche fino a 687 CV e 1000 Nm.

Grazie a tale pacchetto, infatti, la EQE 53 è accreditata di una velocità massima di 240 km/h con uno scatto da 0 a 100 km/h che verrà completato in 3.3 secondi, un dato inferiore anche a quello della sorella maggiore, la AMG EQS 53 che si ferma a 3.4 secondi. Lato autonomia, la EQE 53 presenta lo stesso pacco batteria da 90.6 kWh visto in precedenza. L’autonomia, in questo caso, è compresa tra 444 e 518 chilometri.

Jochen Hermann, Chief Technical Officer di Mercedes-AMG GmbH, anticipa quanto dobbiamo aspettarci dal carattere sportivo della nuova AMG EQE: “Il formato compatto di EQE rappresenta il punto di partenza perfetto per realizzare un’esperienza di guida molto agile ed emozionale con le nostre soluzioni specifiche di AMG. Questo vale soprattutto per la trazione, l’assetto, i freni e il sound. Con questo modello facciamo in modo che i nostri clienti possano godere della Driving Performance tipica del marchio anche a bordo della nostra seconda serie completamente elettrica”

Batterie di nuova generazione e tempi di ricarica ridotti

Il pacco batterie della nuova Mercedes-AMG EQE è di nuova generazione. Si tratta di batterie ad alto voltaggio da 328 volt, realizzate con la più recente tecnologia a ioni di litio. Ci sono dieci moduli con 360 celle “pouch” complessive. I clienti potranno contare sulla modalità di funzionamento Comfort per massimizzare l’autonomia e sulle modalità Sport e Sport+ per massimizzare le prestazioni. Mercedes-AMG ha confermato che il software di gestione della batteria potrà essere ottimizzato nel tempo.

L’azienda ha anticipato aggiornamenti OTA che permetteranno di massimizzare l’autonomia. Con la nuova generazione, inoltre, si riducono i tempi di ricarica della batteria. Con le stazioni di ricarica rapida fino a 170 kW è possibile ottenere 180 chilometri di autonomia con 15 minuti di carica. In corrente alternativa, è possibile sfruttare la ricarica fino a 11 kW o, a richiesta, fino a 22 kW a casa o presso stazioni di ricarica pubbliche.

Da notare, inoltre, che è possibile attivare la Navigazione con Electric Intelligence che va a preriscaldare o raffreddare la batteria durante la guida per ottimizzare la temperatura prima della ricarica. Sulle batterie di nuova generazione della Mercedes-AMG EQE è disponibile una garanzia che copre 10 anni o una percorrenza di 250 mila chilometri.

Tecnologia al top e dotazione completa

All’interno dell’abitacolo, la Mercedes-AMG EQE propone tanta tecnologia e soluzioni simili a quelle viste sulla EQE. C’è il sistema di infotainment MBUX con il display che copre tutta la plancia andando ad integrare sia il quadro strumenti che tutta l’area dedicata alla gestione delle varie funzionalità della vettura. La tecnologia rappresenta un elemento essenziale di tutti i nuovi modelli Mercedes. L’azienda, per i suoi modelli di fascia alta, continuerà a proporre layout interni come quello che caratterizza la nuova EQE firmata AMG.

I rivestimenti sono MB-Tex e microfibra nera con cuciture rosse a contrasto mentre il volante è tagliato nella parte inferiore potendo contare su di un rivestimento in pelle nappa. La dotazione di serie include i cerchi in lega da 20 pollici o 21 pollici e il pacchetto AMG Night che permette di personalizzare il look della berlina rendendolo più dark. C’è anche l’impianto frenante carboceramico.

Prezzi e periodo di lancio

Per il momento, Mercedes-AMG non ha rilasciato informazioni in merito al listino prezzi della nuova Mercedes-AMG EQE. La berlina elettrica arriverà nelle concessionarie “nel corso dei prossimi mesi“. Gli ordini dovrebbero essere aperti a breve. Ulteriori aggiornamenti arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.

