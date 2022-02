Mercedes continuerà a puntare sulle auto elettriche anche nel corso del prossimo futuro. La casa tedesca, che ha recentemente lanciato la berlina a zero emissioni EQS che va ad affiancarsi al SUV EQC, raffigurata nell’immagine in testa all’articolo, ed al crossover EQA, ha in cantiere alcuni progetti chiave per il futuro della sua gamma elettrica. Nel corso del prossimo futuro, infatti, Mercedes lancerà due SUV elettrici.

Si tratta della Mercedes EQS SUV, nuova ammiraglia della gamma elettrica da affiancare alla berlina presentata nel 2021, e dell’EQE SUV, alter ego elettrico della GLE. I due nuovi modelli sono molto vicini al debutto. La presentazione delle nuove auto è in programma nel 2022 ed anche il debutto sul mercato dovrebbe essere fissato per quest’anno. Ecco i dettagli.

Mercedes prepara il lancio di due nuovi SUV elettrici

Il 2022 sarà l’anno dei SUV elettrici di alta gamma per Mercedes. La casa tedesca avrebbe quasi ultimato lo sviluppo di due modelli che verranno presentati già nel corso dei prossimi mesi. I progetti in questione sono la nuova Mercedes EQS SUV, futuro modello top di gamma della famiglia EQ insieme alla EQS berlina, e la Mercedes EQE, modello leggermente più compatto e meno lussuoso ma pensato per conquistare il mercato premium, sempre più interessato a veicoli a zero emissioni di fascia alta.

I due nuovi SUV di Mercedes sono stati sviluppati a partire dalla piattaforma EVA e riprenderanno tutte le novità tecnologiche già viste con la Mercedes EQS berlina. Sia in termini di soluzioni tech che per quanto riguarda la sicurezza, questi due nuovi modelli di casa Mercedes puntano a diventare il top del mercato. Da segnalare, inoltre, che lo sviluppo dei nuovi SUV tedeschi si è concentrato in particolare sull’aerodinamica (come avvenuto con la EQS berlina) in modo da consentire un incremento dell’autonomia di funzionamento.

Quando verranno presentate le nuove EQS e EQE SUV?

I due nuovi SUV di casa Mercedes dovrebbero debuttare nel corso dei prossimi mesi. La Mercedes EQS SUV sarà presentata, probabilmente, già nel corso del prossimo mese di aprile, in occasione del Salone dell’auto di Pechino. Nel secondo semestre dell’anno, invece, potrebbe esserci il debutto della EQE SUV. Il modello potrebbe debuttare, ancora una volta, in Cina. Questa volta, però, l’evento di presentazione potrebbe svolgersi a margine del Salone di Guangzhou.

La scelta di presentare i due modelli in Cina non è casuale. Mercedes punta fortissimo sul mercato cinese per lo sviluppo della sua gamma elettrica. Modelli come le versioni SUV di EQS e EQE, inoltre, rispecchiano quelle che sono le richieste attuali del mercato cinese per quanto riguarda vetture premium a zero emissioni. Anche il Nord America rappresenterà un mercato importante per questi due modelli.

In Europa, invece, il riferimento assoluto della gamma elettrica di Mercedes sarà la EQA. Il crossover è decisamente più in linea con quelle che sono le preferenze (o le esigenze) della clientela Mercedes europea. In ogni caso, i due nuovi SUV elettrici di fascia alta arriveranno anche in Europa. Le vendite, in questo caso, partiranno probabilmente ad inizio 2023. Ancora tutti da definire i prezzi.

La EQS SUV presenterà un listino superiore alla EQS berlina, a parità di motorizzazione, partendo da oltre 120 mila euro. Per la EQE, il listino partirà da poco meno di 100 mila euro. Per entrambi i modelli, inoltre, è previsto l’arrivo di varianti AMG. La divisione sportiva di Mercedes, infatti, punta ad accelerare lo sviluppo della sua gamma elettrica grazie a modelli di fascia alta come i due nuovi SUV. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare dettagli aggiuntivi.