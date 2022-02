HONOR aveva già confermato da tempo la propria presenza a Barcellona per il Mobile World Congress 2022, sotto i cui riflettori presenterà al mondo il proprio nuovo top di gamma HONOR Magic 4, e nella serata di ieri ha reso noto che allo stesso evento verranno annunciate anche le nuove cuffie HONOR Earbuds 3 Pro.

La data di presentazione di queste nuove cuffie true wireless è stata rivelata direttamente dal produttore sulla piattaforma di microblogging Weibo, che si conferma un’autentica miniera di informazioni per quanto riguarda i prodotti dei brand cinesi.

Come si evince dall’immagine riportata qui sopra, le nuove HONOR Earbuds 3 Pro verranno presentate ufficialmente il prossimo 28 febbraio 2022, dunque faranno da contorno proprio al ben più atteso HONOR Magic 4.

Le cuffie true wireless iniziano ad assomigliarsi tutte, per questo motivo tanti produttori stanno provando a distinguersi: nei giorni scorsi abbiamo visto cuffie con una super-autonomia, altre “bucate” e altre ancora con Alexa integrata. Anche la nuova proposta di HONOR avrà una peculiarità interessante: le HONOR Earbuds 3 Pro saranno dotate della funzione di misurazione della temperatura.

Parliamo pur sempre di cuffie e infatti HONOR promette anche un’esperienza di ascolto di qualità elevata abbinata ad una tecnologia avanzata di riduzione del rumore. Il produttore cinese, che come si nota dalla seguente immagine promozionale, non ha di certo fatto mistero del design delle proprie nuove cuffie di riferimento, non ne ha però svelato le caratteristiche tecniche. Per quelle, insomma, dovremo attendere l’evento di lancio.

Le HONOR Earbuds 3 Pro saranno cuffie true wireless di tipo in-ear e nell’aspetto ricordano molto le precedenti HONOR Earbuds 2 SE (visibili nell’immagine di copertina). Per quanto riguarda la particolare funzione di misurazione della temperatura — utile anche, ma non solo, in tempi di COVID-19 —, va detto che già in passato HONOR l’aveva implementata in un proprio dispositivo, in quel caso però di trattava di uno smartphone (HONOR Play 4 Pro), per delle cuffie true wireless si tratta di una prima volta.

Potrebbe interessarti anche: Migliori cuffie bluetooth di Febbraio 2022: ecco i nostri consigli