Le cuffie Amazon Echo Buds sono arrivate in Italia, a quasi un anno di distanza dal lancio statunitense. Si tratta di un modello di tipo true wireless di fascia media che, come intuibile, si caratterizza per la perfetta integrazione con Amazon Alexa, che ottimizza l’esperienza d’uso su vari fronti. Ecco i dettagli, le funzioni e soprattutto le informazioni sul prezzo e sulla disponibilità in Italia delle cuffie Amazon Echo Buds.

Caratteristiche e funzioni delle Amazon Echo Buds

Sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, IPX4 (che ne certifica la resistenza agli schizzi d’acqua, alla pioggia leggera e al sudore) e con dei driver che, a detta di Amazon, sono ottimizzati per riprodurre alti e bassi riducendo al minimo la distorsione. Discorso autonomia, le Amazon Echo Buds garantiscono fino a 15 ore di riproduzione musicale, e, all’occorrenza, in appena 15 minuti di ricarica promettono due ore di riproduzione. La custodia fa da caricabatterie, come al solito, e include dei LED che mostrano lo stato della batteria, custodia ricaricabile tramite cavo USB C o con una base di ricarica wireless certificata Qi a seconda della versione scelta.

Questo è quello che c’è da sapere dal punto di vista delle mere specifiche tecniche. A seguire, invece, due parole sulle funzioni software, che caratterizzano e distinguono le Amazon Echo Buds dalle altre cuffie true wireless simili. C’è innanzitutto la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che utilizza i microfoni interni ed esterni per regolarne gli effetti. Lavora in combinazione con la modalità Ambiente che, pronunciando ad esempio “Alexa, attiva la modalità Ambiente”, permette di ascoltare meglio ciò che ci circonda, i rumori ambientali insomma, il cui livello d’intervento è gestibile tramite l’app Alexa.

A proposito dell’assistente vocale Alexa, permette all’utente di ascoltare gli audiolibri di Audible, di trovare gli artisti preferiti su Apple Music, Spotify e, ovviamente, Amazon Music, o di farsi consigliare pronunciando ad esempio “Alexa, riproduci della musica rilassante”. Musica a parte, direttamente con la voce le Echo Buds permettono anche di aggiungere dei promemoria, di effettuare delle telefonate, o, quando serve, di ritrovare le cuffie stesse attraverso gli altri dispositivi compatibili con l’assistente di Amazon.

Per il resto, ci sono i controlli touch, la compatibilità con altri assistenti vocali come Siri e Google Assistant e, in ogni caso, le funzioni implementate a tutela della privacy, fra cui la possibilità di disattivare i microfoni dall’app Alexa o direttamente tramite gli auricolari.

Immagini delle Amazon Echo Buds

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità in Italia delle Amazon Echo Buds

Le cuffie Amazon Echo Buds arrivano in Italia nei colori nero e bianco ghiaccio. Sono disponibili in preordine già da oggi con spedizioni a partire dal prossimo 24 febbraio. La versione con l’opzione di ricarica tramite cavo USB C si presenta con un prezzo promozionale pari a 79,99 euro (invece di 119,99 euro), mentre la variante con la ricarica wireless costa 99,99 euro (invece di 139,99 in occasione del lancio). E se ciò non bastasse, in omaggio ci sono anche 6 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione