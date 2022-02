20 ore di uso continuativo e fino a 50 utilizzando la custodia di ricarica. I numeri delle nuove cuffie true wireless di Audio-Technica sono impressionanti e, con buona probabilità, da primato. Si riferiscono al modello ATH-CKS50TW, fresco di debutto sul mercato italiano, un paio di cuffie in-ear che entrano nella più che affollata fascia di prezzo medio-alta considerando il listino. Comunque, di questo e del resto ne parliamo nei paragrafi qui sotto.

Nei dettagli delle cuffie Audio-Technica CKS50TW

Le nuove cuffie true wireless di Audio-Technica, oltre a vantare un’autonomia da primato, sono molto interessanti da vari punti di vista. Per quanto concerne l’audio sono dotate di driver dinamici da 9 mm Solid Bass HD TWS con frequenze da 5 a 20.000 Hz, 20 ohm di impedenza e 110 db/mW di sensibilità.

Le nuove Audio-Technica CKS50TW sono dotate di Bluetooth 5.2, di una modalità di cancellazione attiva del rumore azionabile sia fisicamente sulle cuffie col pulsante dedicato, sia tramite la companion app e supportano connessioni simultanee multiple, per collegarle ad esempio sia allo smartphone che al proprio PC contemporaneamente senza preoccuparsi d’altro.

Sono delle in-ear che supportano i codec Qualcomm aptX Adaptive audio, AAC, SBC, sono dotate di una modalità a bassa latenza per godere appieno di video, giochi e contenuti multimediali e di una protezione contro gli schizzi d’acqua JIS/IEC, che secondo quanto dichiarato dal produttore equivale alla certificazione IPX4.

Discorso autonomia, le Audio-Technica CKS50TW, come anticipato, promettono ben 20 ore di utilizzo continuativo e fino a 50 ore di autonomia col supporto della custodia di ricarica. Per entrambi i prodotti servono all’incirca 3 ore per una ricarica completa.

Prezzo e disponibilità delle cuffie Audio-Technica CKS50TW

Queste nuove cuffie true wireless Audio-Technica CKS50TW sono disponibili in Italia nell’unica colorazione nera/grigio scuro. È possibile acquistarle già ora sullo store ufficiale del produttore al prezzo di 169 euro.

