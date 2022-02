Swappie è un vero e proprio punto di riferimento del settore degli smartphone ricondizionati. Si tratta, infatti, di un’azienda che, da tempo, ricopre un ruolo di leader nell’acquisto e nella vendita online di iPhone ricondizionati. Per il futuro, Swappie punta a continuare il suo programma di crescita grazie ad un nuovo round di finanziamento di serie C da 124 milioni di dollari (circa 108 milioni di euro). A guidare il nuovo round è stato il fondo di investimento Verdane, specializzato in attività tech e sostenibili, con gli investitori Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures e TESI.

Il mercato degli smartphone ricondizionati è destinato a crescere. Analisi di settore hanno anticipato, infatti, una crescita del +10,23% tra il 2022 e il 2027. Il nuovo round di finanziamento garantirà a Swappie le risorse necessarie per accelerare la crescita in Europa delle sue attività. Grazie al nuovo round, il finanziamento totale dell’azienda sale a 149 milioni di euro e segue il round di serie B di 35,8 milioni di euro del giugno del 2020. Swappie ha sottolineato che con le nuove risorse potrà soddisfare la crescente domanda di beni ricondizionati.

Swappie punta a rafforzare il suo core business: l’Italia è al centro dei piani di crescita

Il core business di Swappie è rappresentato dall’acquisto, il rinnovo e la vendita di iPhone. Per il futuro, l’azienda punta a rafforzare la sua presenza in Europa, accelerando la crescita dell’intera categoria. In particolare, le attività di Swappie verranno consolidate in tutti e 15 mercati in cui è già presente. L’Italia avrà un ruolo di primo piano, insieme alla Germania, per le strategie future dell’azienda. Il programma di crescita e consolidamento passa anche per un incremento dell’organico che passerà da 1.200 a 2.200 persone già entro la fine dell’anno in corso.

Sami Marttinen, co-fondatore e CEO di Swappie ha commentato: “Swappie attraverso questo nuovo round di investimento rafforza fortemente la sua leadership europea nel settore. La priorità principale è accelerare la crescita nei mercati europei in cui è presente con l’obiettivo di espandersi ulteriormente nei prossimi anni e soddisfare sempre di più la crescente domanda”

Un’attività sostenibile

L’attività di Swappie è legata a doppio filo alla sostenibilità. Nel solo 2022 si registrerà un totale di 1,4 miliardi di smartphone venduti che genereranno, nel primo anno dalla produzione, 146 milioni di tonnellate di CO2. L’83% delle emissioni è legato alla produzione e alla spedizione degli smartphone. Prolungare il ciclo di vita degli smartphone, sottolinea l’azienda, farebbe risparmiare oltre 2 milioni di tonnellate di emissioni con un enorme impatto positivo sull’ambiente.

Utilizzando le più recenti tecnologie e focalizzando le sue competenze esclusivamente sugli iPhone, Swappie è in grado di risolvere i problemi più gravi, ripristinando le funzionalità del dispositivo. L’azienda ha fabbriche in Finlandia e Estonia che rispettano elevati standard di qualità per ridurre al massimo gli sprechi ed utilizzare e riutilizzare i materiali in modo intelligente.

Leggi anche: Dove butto lo smartphone vecchio? Come riciclare i dispositivi elettronici