Il mercato degli smartphone ricondizionati è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi e quest’anno più che mai è visto come la principale alternativa all’acquisto dei prodotti nuovi di fabbrica. Ciò è dovuto a diversi aspetti e fra questi sicuramente al numero sempre crescente di vantaggi garantiti dall’acquisto di un prodotto ricondizionato, il rapporto qualità-prezzo su tutti. E proprio per questo ora come ora ci sono diverse aziende specializzate proprio nella vendita di smartphone ricondizionati e fra queste spicca per affidabilità e qualità Swappie, che propone un vastissimo catalogo di iPhone ricondizionati a prezzi vantaggiosi e con diverse garanzie.

Chi è e che cos’è Swappie

Swappie è un’azienda con sede a Helsinki, Finlandia, formata da un team di oltre 200 persone, che opera da alcuni anni nel settore degli smartphone ricondizionati proponendo iPhone rimessi a nuovo tramite un negozio online sicuro e controllato. L’idea di Swappie è quella di fornire agli utenti un’opzione più conveniente, sicura ed eco-friendly per aggiornare i loro smartphone, così da permettere loro di avere un occhio di riguardo nei confronti del portafogli e dell’ambiente senza alcuna brutta sorpresa dovuta a truffe e articoli diversi dalla descrizione. Swappie è attiva in diversi paesi, soprattutto europei, ed è pienamente operativa anche in Italia, dove propone il suo intero catalogo di iPhone ricondizionati.

Modelli di iPhone venduti da Swappie

Il catalogo di Swappie è assai vasto e propone, oltre ai modelli più recenti, anche gli iPhone più datati, ovviamente a prezzi decisamente più vantaggiosi e, spesso, accessibili a chiunque cerchi uno smartphone. I modelli proposti da Swappie in questo momento sono iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus e iPhone 6, disponibili all’acquisto in pronta consegna, in vari tagli di memoria interna e in diverse colorazioni. Tutti gli iPhone sono venduti con una scatola generica col marchio Swappie stampato sulla parte superiore, l’accessorio per l’estrazione della SIM e un cavetto Lightning-USB utile per effettuarne la ricarica.

Condizioni iPhone ricondizionati da Swappie

Tutti i prodotti venduti da Swappie vengono sottoposti a una serie di rigorosi test che si compone di ben 52 fasi e ciò significa che sono perfettamente funzionanti in ogni loro parte e che integrano una batteria con almeno l’80% della capacità originale. Ogni prodotto è accompagnato da un valore, chiamato Grado, che ne indica la condizione estetica e che ne stabilisce, di conseguenza, il prezzo di vendita:

Grado A++ (come nuovo): condizioni perfette sia dal punto di vista tecnico che estetico. Il telefono è indistinguibile da uno nuovo. Grado A+ (grado top): ottime condizioni sia dal punto di vista tecnico che estetico. Può avere qualche piccolo inestetismo che lo distingue dal “come nuovo”. Grado A: ottime condizioni dal punto di vista tecnico. Sotto il profilo estetico, si possono riscontrare difetti più visibili rispetto al Grado A+ (graffi/ammaccature su scocca e/o schermo). Tuttavia, questi difetti estetici non compromettono il funzionamento in alcun modo. Grado B: ottime condizioni dal punto di vista tecnico. Si possono riscontrare difetti estetici visibili a occhio nudo che però non compromettono il funzionamento. Il prezzo competitivo rispecchia le condizioni estetiche non ottimali. Grado C: ottime condizioni dal punto di vista tecnico. Presenta segni di usura e difetti estetici visibili e più marcati rispetto a tutti gli altri gradi.

Le gradazioni indicano solo le condizioni estetiche in termini di graffi e ammaccature e non indicano assolutamente il funzionamento, che è garantito e del 100% in ogni prodotto. Ciò permette a Swappie di accontentare le esigenze di tutti i clienti e di proporre iPhone ricondizionati, cioè rimessi a nuovo, a prezzi diversi, che vanno da qualche centinaio di euro fino a oltre mille euro.

Garanzia iPhone ricondizionati da Swappie

Swappie propone tutte le garanzie di cui c’è bisogno per un acquisto sicuro e senza pensieri nel pieno rispetto delle leggi italiane. Dà quindi su ogni prodotto venduto la possibilità di effettuare il reso gratuito, senza dare alcuna spiegazione, entro 14 giorni dalla sua ricezione tramite un modulo dedicato messo a disposizione, un anno di garanzia completa con la sostituzione del prodotto nel caso dovessero verificarsi dei difetti tecnici hardware chiamata Swappie Warranty e un’assistenza post vendita che copre ogni aspetto del prodotto per qualsiasi tipo di richiesta tramite email, chat e telefono. Offre anche la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori tre anni al prezzo di 79 euro.

Modalità di pagamento e spedizione

Swappie garantisce l’evasione degli ordini in 1-4 giorni lavorativi con consegna su tutto il territorio italiano, tramite DHL Express, entro 1-3 giorni lavorativi dalla partenza del pacco dai magazzini e propone diverse modalità di pagamento, fra cui carta di credito (Visa, MasterCard e American Express), PayPal e contrassegno, così da venire incontro alle esigenze di tutti i clienti. Permette, inoltre, in fase di acquisto, di aggiungere pellicole protettive, cover e cuffie per sfruttare e proteggere al massimo il proprio iPhone a prezzi vantaggiosi. Il sito di Swappie è raggiungibile cliccando il link sottostante:

Acquista iPhone ricondizionati su Swappie

Informazione pubblicitaria