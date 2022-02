Intel e Tower Semiconductor, fonderia israeliana leader per soluzioni di semiconduttori analogici, hanno annunciato oggi un accordo definitivo in base al quale Intel acquisirà quest’ultima al prezzo di 53 dollari per azione in contanti, per un valore aziendale totale di circa 5,4 miliardi di dollari.

L’acquisizione fa avanzare in modo significativo la strategia IDM 2.0 di Intel poiché l’azienda espande ulteriormente la sua capacità di produzione, la sua presenza globale e il portafoglio tecnologico per soddisfare una domanda globale di chip senza precedenti.

Intel acquisisce Tower Semiconductor per migliorare la sua offerta

L’acquisizione accelera il percorso di Intel per diventare uno dei principali fornitori di servizi e capacità di fonderia a livello globale, offrendo ora uno dei più ampi portafogli di tecnologia differenziata del settore.

La transazione altamente complementare riunisce i nodi all’avanguardia di Intel, la produzione scalabile con le tecnologie speciali di Tower Semiconductor e l’approccio incentrato sul cliente per fornire tecnologia e capacità di produzione on-demand all’avanguardia e un maggiore valore ai clienti a livello globale.

Intel continuerà a investire nel business di Tower Semiconductor per accelerarne la crescita e portare sempre più valore a un mercato da più di 100 miliardi di dollari su scala globale. Tower Semiconductor possiede numerosi stabilimenti produttivi nel mondo e condivide un impianto di produzione in Italia con ST Microelectronics.

Pat Gelsinger (CEO di Intel), Randhir Thakur (presidente di Intel Foundry Services) e Russell Ellwanger (CEO di Tower) terranno una conferenza stampa oggi alle 14.30 CET per discutere dell’accordo.

Se siete interessati a seguirla potete registrarvi tramite questo link. La registrazione sarà successivamente disponibile sul sito Intel Investor Relations INTC.com.

