Wirex è un servizio creato appositamente per scambiare e depositare valute cripto, come Bitcoin ed Ethereum, e valute fiat, come Euro e Dollari. Si tratta di una piattaforma composta da una carta di debito VISA/Mastercard e un’applicazione online da cui è possibile operare in semplicità nel mondo delle criptovalute, e al tempo stesso usufruire di vantaggi esclusivi come cashback al 2% e zero commissioni sui trasferimenti.

Tutti i vantaggi della carta Wirex

Fondata nel 2014, Wirex vanta oltre 4 milioni di utenti in oltre 130 paesi ed è da poco sbarcata anche negli Stati Uniti. Gli utenti la scelgono principalmente per la semplicità d’uso e le funzioni avanzate, tra cui la possibilità di avere un ritorno in cashback nella valuta WXT proprietaria di Wirex o un tasso d’interesse variabile fino al 16% (12% + 4% se si decide di optare per un ritorno con valuta WXT) su valute fiat e cripto.

In generale, Wirex permette di scambiare, comprare, vendere e trasferire criptovalute e valute fiat utilizzando l’app per dispositivi iOS e Android. Ovviamente, tali operazioni possono essere anche effettuate da altri wallet: la flessibilità di Wirex è proprio una delle sue armi vincenti. I possessori di un account Wirex possono scegliere di farsi recapitare una carta di debito VISA o Mastercard gratuita con cui effettuare acquisti senza limiti di spesa, e permette di prelevare fino a 400 euro al mese in contanti presso gli ATM, senza alcun costo aggiuntivo. Di seguito ricapitoliamo alcuni dei vantaggi di Wirex:

zero costi di gestione per l’account;

applicazione mobile e portale web da cui espletare tutte le operazioni;

carta di debito Mastercard o VISA gratuita collegata all’account;

cashback al 2% (Cryptoback) in valuta WXT quando effettui acquisti online o nei negozi;

operazioni su oltre 150 criptovalute, tra principali e fork;

servizio clienti attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con X-Account fino al 16% di interessi su valute fiat e cripto

Interessante la possibilità di avere un X-Account formato esclusivamente da criptovalute con cui guadagnare interessi variabili con una percentuale piuttosto alta, ma si tratta di un’operazione con un certo rischio e dipende interamente dall’andamento del mercato, i cui prezzi cambiano repentinamente. Si possono aggiungere criptovalute con un semplice trasferimento da altri wallet, oppure utilizzare la propria carta di debito/credito per un’iniezione di fondi. I guadagni sono calcolati su base giornaliera e pagati ogni settimana, senza commissioni o altre spese nel caso si decida di ritirare una determinata somma.

Il servizio X-Account è offerto in collaborazione con Fireblocks e permette agli utenti di guadagnare fino al 10% o 16% di interesse per partecipazioni fiat e cripto, rendendo semplice l’utilizzo di servizi DeFi (Decentralised Finance) anche a chi non è avvezzo all’utilizzo di questi strumenti. E se non vi sentite ancora a vostro agio con i termini più utilizzati nel mondo delle criptovalute, qui vi diamo alcune dritte sulle nozioni fondamentali da conoscere. I termini e le condizioni per il servizio X-Account sono definiti qui.

Come avere subito la carta Wirex

Aprire un conto Wirex è un’operazione che non ruba più di cinque minuti: basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni. Una volta aperto il conto è attivo in pochi minuti, e dall’area utente potrete richiedere subito la carta di debito gratuita, che vi arriverà comodamente a casa.

