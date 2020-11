Rimane fregati durante gli acquisti su internet non è poi così difficile, è sempre bene rimanere vigili e attenti onde evitare truffe, falsi sconti, spiacevoli inconvenienti durante o dopo il pagamento dell’ordine.

Ecco alcuni consigli semplici e pratici da seguire per poter comprare online con serenità, consapevoli dei possibili rischi e decisi a prevenire eventuali problemi che potrebbero insorgere durante la nostra esperienza d’acquisto in rete.

I nostri consigli in video

1. Cercare il miglior prezzo

Il primo (dei 3) step consiste nel ricercare il prodotto desiderato al miglior prezzo possibile. I metodi sono variegati ma come non citare, se acquistate su Amazon, il famigerato Keepa.

Amazon Keepa

È un’estensione del browser (Safari, Chrome, Opera, Firefox, Edge) che permette di analizzare l’andamento del costo di ciascun prodotto all’interno dell’e-commerce.

Consente di visualizzare i prezzi offerti da Amazon, da venditori terzi, dell’usato con il vantaggio di poter riconoscere le vere offerte da quelle fasulle analizzando il grafico messo a disposizione. Non di rado alcuni store o brand gonfiano prima il prezzo del prodotto per poi riportarlo alla cifra originale (spesso durante eventi come Black Friday e Cyber Monday) spacciandolo per un succulento sconto.

Inoltre risulta estremamente comoda la possibilità di ricevere una notifica da Keepa alla variazione di prezzo per un dato prodotto. In questo modo sapremo per tempo se la nuova cifra proposta è tale da convincerci all’acquisto, oppure no.

Canale Telegram Prezzi.Tech

Chi desidera avere sempre a disposizione una vastità di offerte da Amazon, Mediaworld, Unieuro, Gearbest, eBay, ePrice allora può trovare di buona utilità l’iscrizione al nostro canale Telegram Prezzi.Tech.

Pubblichiamo quotidianamente le migliori offerte della giornata per un’ampia gamma di prodotti sempre a base tech.

Le nostre testate TuttoAndroid.net/TuttoTech.net

Vi invitiamo infine a prendere visione della homepage delle nostre testate TuttoAndroid e TuttoTech, dal momento che in occasione di Black Friday, Cyber Monday, Prime Day o eventi similari pubblichiamo utili link alle offerte da noi selezionate disponibili nei vari store a cui siamo affiliati.

2. Verificare lo store da dove si acquista

Arrivati a questo secondo step avrete sicuramente trovato qualche gustosa offerta per cui vorrete accingervi alla compera effettiva del prodotto.

Occorre però fare attenzione allo store designato per l’acquisto: non tutti gli e-commerce sono conosciuti e utilizzati ampiamente quanto, giusto a titolo d’esempio, Amazon o Mediaworld.

Esistono pure molti altri negozi online seri e in grado di offrire sconti e promozioni altrettanto valide e vantaggiose.

Tuttavia per quelli meno battuti e rinomati consigliamo di verificarne serietà e affidabilità prima di investirci del denaro.

Ecco alcuni metodi rapidi per capire se un sito può presentarsi come affidabile oppure no:

Diffidare da fortissimi sconti, quelli introvabili online o che si discostano eccessivamente dalla media di prezzo proposto da altri negozi. Verificare la P.IVA: solitamente riportata a fondo pagina, o alla sezione “legal”.

Se non presente non è un buon segno: inserirla nei siti web aziendali è obbligatorio per legge.

È bene inoltre, in caso di dubbi, controllare la validità della P.IVA, mediante questo tool dell’Unione Europea.

Basta copiare il numero di partita e inserirlo nell’apposito campo, oltre a segnalare il Paese dove la partita è stata registrata. Cercare pareri di utenti/amici/familiari: magari qualche amico o parente ha già acquistato sul sito che avete scovato in rete. Altrimenti una ricerca come “nome negozio opinioni” può schiarirvi un po’ le idee ed è bene e consultare più portali differenti alla ricerca di eventuali campanelli d’allarme.

Consiglio d’oro: spesso i pareri negativi sono i più importanti da tenere in considerazione, soprattutto quando ce ne sono giusto un paio di negativi rispetto a migliaia di altre recensioni positive.

3. Pagare l’ordine e garanzie eventuali

Ottimo, ora che siete certi e convinti di prodotto, eventuale promozione e store è giunto il momento di ultimare l’ordine e di effettuare il pagamento.

Ogni store accetta specifici metodi di pagamento, tuttavia tale argomento l’abbiamo approfondito nell’articolo dedicato.

I nostri consigli in fase d’acquisto riguardano innanzitutto il cosa non fare mai al momento del pagamento:

Non ricaricare direttamente carte o conti di qualche intestatario sconosciuto apparentemente affiliato allo store in questione. All’acquisto di un prodotto da un e-commerce serio e non truffa andrete a versare il denaro nel conto aziendale, non in quello di un privato. Non fornire mai info sensibili della carta di pagamento o conto se non necessario. Non fornire mai l’IBAN.

Se il negozio dovesse richiedervi di effettuare una qualche strana manovra magari rientrante tra quelle sopracitate vi invitiamo a non proseguire oltre.

Riguardo al tipo di pagamento da utilizzare noi consigliamo la carta di debito (conosciuta erroneamente anche come “Bancomat”) o di credito, accettate al 99% da tutti i negozi.

Questo perché potete chiedere indietro i soldi alla banca in caso di pagamento non autorizzato o per altre problematiche.

Per esempio, il conto corrente N26 offre un servizio di chargeback in circostanze in cui il pacco ordinato non vi dovesse essere mai stato recapitato.

Oltre a ciò, il servizio offerto da N26 si compone di un conto corrente Standard a gestione annuale gratuita con carta di debito associata su circuito MasterCard. È possibile aprirlo gratuitamente a questo link.

Ulteriori metodi per prevenire l’uso improprio della carta o del conto:

Abilitare/disabilitare i pagamenti online da app o home banking, se possibile. Con N26 potete bloccare i pagamenti su internet con un tap quando non necessari. Attivare le conferme di pagamento, se possibile. N26 chiede conferma tramite mobile, senza la quale non sarà possibile ultimare la transazione. Sfruttare gli Spaces, questo è un “trucco” specifico di N26. L’idea è quella di lasciare nel conto principale solo i soldi necessari all’acquisto, trasferendo i rimanenti in uno Space (contenitore), dal momento che N26 non preleva mai denaro dagli Spaces in caso di acquisto o prelievo.

Se disgraziatamente qualcuno dovesse venire a conoscenza dei dati della carta associata al pagamento, l’ultima opzione rimasta può essere bloccarla denunciando furto o smarrimento e contestando eventuali transazioni non autorizzate.

Con N26 ciò è attuabile direttamente dall’app mobile alla sezione apposita e la carta viene bloccata istantaneamente. Altrimenti ci si può rivolgere all’assistenza via chat, per il conto Standard, o al numero telefonico dedicato per i possessori di conto SMART.