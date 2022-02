Su queste pagine parliamo spesso di computer dalle dimensioni ridotte, tuttavia il mini PC da poco annunciato da Xiaomi e lanciato mediante la piattaforma di crowdfunding Youpin è senza dubbio particolare, pensate che pesa appena 250 grammi.

Il nome ufficiale di questo nuovo prodotto dell’universo Xiaomi, che si presta ovviamente ad essere collegato a monitor, mouse e tastiera, è Ningmei Mini Computer CR80.

Il produttore lo presenta come un mini PC capace di prendere il posto di un computer desktop tradizionale e in grado di soddisfare le esigenze d’uso basiche degli utenti. Naturalmente, dal momento che parliamo pur sempre di un prodotto piccolo, leggero ed economico, non avrebbe alcun senso aprire il discorso gaming e anche in ambito lavorativo ed entertainment non ci si illuda di poter eseguire task particolarmente pesanti. La destinazione d’uso, per dire, è completamente diversa da quella del mini PC Ryzen 9 che abbiamo recensito di recente.

Xiaomi Ningmei Mini Computer CR80 misura appena 12 cm in lunghezza e larghezza, dunque è di forma quadrata, ed è spesso poco meno di 2,5 cm. Il peso del mini PC, come detto, è di appena 250 grammi, poco meno di un Samsung Galaxy Z Fold3 5G e poco più di un iPhone 13 Pro Max.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il processore è un Intel Celeron N5105 quad-core (quattro thread con frequenza massima di 2,9 GHz) con 4 MB L3 cache e consumi di appena 10 W. Se la potenza è quella che è, non manca il supporto a memorie discrete, ovvero SSD M.2 2242 e DDR4. Il mini PC viene proposto in due versioni da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 156 GB di SSD M.2, con possibilità di upgrade fino a 512 GB.

La scheda Wi-Fi è una Intel AC7265, che supporta Wi-Fi dual band 2.4GHz + 5GHz, non manca il supporto Bluetooth e il mini PC può essere collegato a monitor, TV, stampanti, scanner, proiettori e quant’altro.

Xiaomi Ningmei Mini Computer CR80 viene proposto in Cina in due versioni:

6 GB + 128 GB a 1.099 CNY (circa 153 euro);

8 GB + 256 GB a 1.299 CNY (circa 181 euro).

Non ci sono informazioni in merito ad una possibile commercializzazione di questo prodotto fuori dal territorio cinese).

Leggi anche: migliori mini PC