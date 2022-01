Chuwi è un brand che si sta facendo conoscere nel mondo dei notebook e dei mini PC grazie al suo rapporto qualità prezzo sempre invogliante. Le prestazioni dei suoi prodotti sono sempre state un po’ sotto le aspettative dei veri appassionati, sono prodotti pensati per chi deve svolgere dei lavori poco impegnativi.

Con questo RZBOX Chuwi ha superato ogni aspettativa sotto il punto di vista delle prestazioni con un processore AMD Ryzen 9 4900H decisamente potente e con una macchina tutto sommato molto intrigante con il solito rapporto qualità-prezzo.

Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9: il design

Si tratta di un box in alluminio super massiccio, una vero e proprio mattone in alluminio con delle linee estetiche che piacciono. Può essere posto in orizzontale e verticale senza problemi, resta sempre molto bello da vedere e funzionale perché le poche ma buone prese d’aria che ci sono non vengono mai ostacolate. Le porte a disposizione sono un bel po’: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA, 2 RJ45, Audio combo ed infine una porta USB-C.

Basta rimuovere qualche vitina per ritrovarsi su due accessi rapidi. Il primo ai due slot di RAM SODIMM, sono due da 8 GB 3200 MHz in modo da sfruttare 16 GB in dual channel perfetti per il Ryzen 9 4900H mentre il secondo è l’accesso al doppio slot per SSD M.2. Sì esatto, sono due slot slot M.2, uno è occupato ovviamente dal modulo da 512 GB di Kingston mentre l’altro è libero per un upgrade rapido o per collegare una GPU esterna.

Andando più a fondo si nota che internamente poteva essere fatto un lavoro migliore perché il modulo Wi-Fi 6 è sostituibile ma c’è da rimuovere il dissipatore per farlo, e poi c’è tantissimo spazio vuoto che poteva essere occupato da un sistema di dissipazione più articolato per tenere a bada gli 8 core e 16 thread del Ryzen 9 4900H.

Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9: la scheda tecnica

Il processore all’interno di questo mini pc è un AMD Ryzen 9 4900H con 8 core e 16 thread, frequenza base 3.3 GHz con max boost a 4.4 GHz, il TDP è di 54 W mentre il processor produttivo è a 7 nm. Ecco le specifiche tecniche di Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9:

Processore AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz – 4.3 GHz Max

Radeon integrata

16 GB RAM DDR4 3200 Hz SODIMM (8 x 2 dual channel)

512 GB SSD M.2 NVMe Kingston

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

2 USB-C

2 USB-A 3.0

2 USB-A 2.0

DisplayPort

1 VGA

1 HDMI

Audio combo

2 RJ

Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9: le prestazioni

Questo Ryzen 9 4900H è un 8 core, 16 thread, 3.3 GHz con max boost a 4.4 GHz, il processo produttivo è a 7 nanometri e il TDP può arrivare a 54 W. Come facilmente intuibile dai numeri sulla carta, questo Chuwi RZBOX non ha nessun tipo di problema di prestazioni, è assolutamente in grado di svolgere i compiti di lavoro più intensi ed in alcuni casi anche professionali. Ha un livello di prestazioni talmente alto da non dover essere messo a paragone con i vecchi prodotti Chuwi del passato ma ha più senso paragonarlo con il Silicon M1 di Apple.

Prendiamo per esempio una conversione con Handbreak di un video 4K in FullHD dal peso di un 1GB, la conversione avviene in circa 2:03 sul mini pc Ryzen mentre sul sul Silicon M1 l’operazione viene chiusa in 3:00 netti. Cinebench restituisce circa 1305 punti in single core e 10925 in multicore per il mini pc ryzen, 1513 punti in single core e 7619 in multicore per M1. Geekbench 5 restituisce risultati in linea con quanto già visto, con uno score in single core di 1213 e di 7905 in multicore mentre 1736 e 7540 per Silicon M1.

Considerando quanto clamore c’è stato per il Silicon M1 e le sue prestazioni, questo Chuwi può ritenersi estremamente soddisfatto di tenere testa al Silicon M1. Ciò che cambia è il consumo del Ryzen e soprattutto la dissipazione. Come intuito da smontato, questo RZBOX ha un sistema di dissipazione appena appena prima del limite. Sotto enorme stress 102°, 105° ci sono e la ventola parte che è un piacere, non è fastidiosa ma non è nemmeno silenziosa. Durante l’utilizzo quotidiano, nessun grande problema di temperature ma sotto stress prolungato i 105° vi faranno compagnia. Non c’è un thermal throttling, incredibilmente non è un problema, lui resta li a 105° senza drop di prestazioni. In fondo è anche AMD stessa che ammette una temperatura massima di 105°.

Si può parlare anche di gaming perché grazie alla Radeon integrata si sta fissi ad almeno 60 fps in FullHD a dettagli medi (in alcuni casi quasi maxati) nei titoli che sono alla sua portata come GTA V, Rocket League, qualche tripla a vecchio e ovviamente giocando con i settaggi si superano ampiamente i 144 fps in CSGO, Fortnite e così via. Ovviamente non è una macchina da gaming ma può diventarlo grazie alla possibilità di collegare un adattatore per GPU esterne alla porta M.2. La potenza della CPU c’è, è una buona idea collegare una GPU esterna.

Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9: il software

Al primo avvio del mini pc ci si ritrova già davanti alla configurazione iniziale di Windows 10 in modo da poter configurare i settaggi come meglio desiderato. Windows è già attivato con licenza digitale ma è una versione vecchia e sarà stesso il sistema operativo ad aggiornare alla versione più recente. Automaticamente vengono presi anche tutti i driver più aggiornati, l’unica operazione manuale che si potrebbe fare è accertarsi di star utilizzando l’ultima versione del chipset AMD.

Nota di merito per la presenza di tutti i requisiti minimi per ricevere a breve l’aggiornamento a Windows 11, non c’è nulla da toccare nel BIOS, è tutto già attivato. Seconda nota di merito è per il supporto Linux e terza nota di merito per il BIOS sbloccato che permette di giocare con il TDP del processore e di cambiare qualche impostazione per la Radeon integrata.

Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9: le conclusioni

Rispetto ad altre macchine Chuwi siamo su un livello di prestazioni totalmente diverso, è una macchina molto versatile, adatta a tanti contesti di utilizzo, anche quelli più duri e impegnativi. Grazie alle buone scelte in ambito componenti questo RZBOX è decisamente interessante, il merito è quasi tutto del processore AMD Ryzen 9 4900H ma a Chuwi vanno riconosciuti i meriti di aver scelto un buon modulo SSD Kingston, di non aver limitato il quantitativo di RAM.

Certo, il sistema di dissipazione potrebbe fare meglio, molto meglio ma con un piccolo ritocchino in BIOS, si può impostare il consumo su un target più basso ed ottenere un rapporto prestazioni, consumi e temperature più equilibrato. Questo Chuwi RZBOX AMD Ryzen 9 è un mini PC riuscito anche per il suo punto prezzo.

RZBOX AMD Ryzen 9 a 610 Euro sul sito ufficiale Chuwi

Costa circa 610 Euro la versione con AMD Ryzen 9 4900H, 16 GB di RAM in dual channel e modulo SSD da 512 GB di Kinston. Per quel prezzo va assolutamente tenuto in considerazione, non ci sono in giro tanti mini PC Ryzen 9 serie H con un prezzo poco superiore ai 600 Euro. In realtà per quelle cifre spesso si trovano macchine con prestazioni ben inferiori.