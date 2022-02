Nonostante siano passati diversi mesi dal lancio dei nuovi MacBook Pro con processori M1 Pro e M1 Max, la versione Air con chip M1 risulta ancora una delle migliori scelte del settore portatili, fra le soluzioni sotto i mille euro.

Recenti indiscrezioni parlano anche di un imminente debutto di una nuova versione dei notebook di Apple con chip M2, ma di certo ancora non c’è nulla. Possiamo però confermare che le offerte sui MacBook Air M1 si fanno sempre più allettanti, un po’ per questo e un po’ grazie a eBay che, come vi abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, ha lanciato una promozione molto interessante in vigore fino al 27 febbraio prossimo.

In breve, MacBook Air M1, sia nella versione oro che in quella argento sono disponibili sotto i 900 euro, seppur di qualche centesimo. Come approfittarne? Seguiteci.

MacBook Air M1 è in offerta a meno di 900 euro

Non è la prima volta che i tanto acclamati portatili di casa Cupertino scendono sotto tale soglia, ma di recente i prezzi si sono stabilizzati ben al di sopra. Tuttavia, l’offerta in questione che ha bandito il marketplace eBay è davvero allettante.

Grazie al coupon SMARTHOME22 è possibile infatti approfittare di uno sconto del 10% (fino a un massimo di 100 euro) sull’acquisto di diversi prodotti, compresi i nostri MacBook Air M1. Indi per cui, considerando il prezzo al quale si trovano le versioni con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione interno, che è pari a 999,99 euro, sottraendo il 10% del buono in questione si arriva a pagarli 899,99, spedizione inclusa.

Non sono molti i modelli rimasti disponibili, quindi, ecco subito i link all’acquisto relativi alle due colorazioni disponibili:

Ricordiamo che l’offerta di eBay è disponibile fino al prossimo 27 febbraio 2022 (in questo caso salvo esaurimenti scorte) e che tale coupon è spendibile per ben 3 acquisti, che quindi potenzialmente permette di risparmiare fino a 300 euro.

Comunque, se siete in cerca di altri prodotti tech in offerta, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdervi le ultime occasioni sulla piazza.

Tutte le offerte di eBay valide con il coupon SMARTHOME22

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide all’acquisto sui computer