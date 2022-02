Una nuova indiscrezione rivela che i fornitori di componenti in Cina hanno lavorato anche durante il capodanno lunare in vista dell’imminente rilascio di un nuovo MacBook Pro. Apple starebbe pianificando un evento per l’8 marzo per lanciare un MacBook Pro entry-level dotato di un nuovo chip M2.

Un nuovo MacBook Pro da 13″ potrebbe debuttare l’8 marzo

In precedenza si vociferava che l’evento dell’8 marzo fosse dedicato alla presentazione di iPhone SE, iPad Air e forse di un nuovo Mac, ma secondo Digitimes ora è probabile che il prossimo MacBook Pro venga presentato all’evento di marzo.

Secondo quanto riferito le aziende cinesi facenti parte della catena di approvvigionamento di notebook hanno mantenuto le loro linee di produzione in funzione anche durante le vacanze del capodanno lunare per il nuovo MacBook Pro.

Le fonti non sono citate o specificate, ma Digitimes è solitamente ben informato sulla catena di approvvigionamento, tuttavia la pubblicazione ha una reputazione molto più scarsa circa le conclusioni che trae sui piani di Apple.

A parte quando verrà lanciato sul mercato, il nuovo MacBook Pro entry-level di Apple dovrebbe essere privo della touch bar, inoltre potrebbe non offrire lo stesso display ProMotion come i recenti MacBook Pro da 14 pollici o MacBook Pro da 16 pollici.

