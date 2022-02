Sony ha annunciato che presenterà un nuovo prodotto la prossima settimana. Sebbene il colosso giapponese non abbia rivelato alcun dettaglio sul prodotto in arrivo, gli indizi inclusi nella pagina YouTube dedicata all’evento parlano di un “gateway audio always-on”, ragion per cui è verosimile pensare alle cuffie true wireless a ciambella Sony Linkbuds WF-L900 trapelate nei giorni scorsi.

La prossima settimana Sony terrà un evento per lanciare un nuovo prodotto

L’evento virtuale è previsto per il 15 febbraio alle 17:00 UTC (12:00 EST) e sembra probabile che Sony presenterà un altro prodotto audio, dopo l’annuncio fatto ieri per i costosi Walkman con Android.

I teaser di Sony ricordano le cuffie true wireless Linkbuds WF-L900 trapelate la scorsa settimana. Al momento non è chiaro se la società rilascerà delle cuffie WF-1000XM5 quest’anno, ma si prevede che le Linkbuds WF-L900 verranno lanciate con cancellazione attiva del rumore (ANC), un sensore di prossimità e alette intercambiabili.

Tuttavia il design a ciambella suggerisce che le cuffie true wireless Linkbuds WF-L900 offriranno poco o nessun isolamento dal rumore di fondo.

In ogni caso le prossime cuffie di Sony difficilmente saranno costose come uno dei nuovi Walkman suddetti, ma possiamo aspettarci che il dispositivo indossabile sarà venduto a meno di 249,99 dollari, il prezzo attuale delle cuffie WF-1000XM4.

Aggiornamento del 10/02/2022

Secondo quanto riportato dal noto informatore Roland Quandt, le cuffie Sony Linkbuds WF-L900 saranno presentate ufficialmente tra pochi giorni. La corposa indiscrezione ora conferma in anticipo il prezzo di lancio in Europa e le specifiche di queste insolite cuffie true wireless.

Le Linkbuds WF-L900 sarebbero dotate di driver ad anello da 12 mm di diametro e del processore V1 di Sony, inoltre supporterebbero il Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) dell’azienda, Google Fast Pair, Multi-Pairing e offrirebbero resistenza IPX4 contro la polvere, tuttavia le cuffie non sarebbero dotate di alcuna forma di cancellazione attiva del rumore (ANC), ma filtrerebbero il rumore di fondo durante le chiamate.

Le cuffie non avrebbero controlli touch integrati, ma risponderebbero ai tocchi sulla parte anteriore dell’orecchio tramite presunti sensori di movimento.

Linkbuds WF-L900 dovrebbero offrire fino a 5 ore e mezza di autonomia e altre 12 ore ricaricandole con l’astuccio e arriverebbero in Europa al prezzo di 199,99 euro.

