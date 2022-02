Sony, secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni, pare abbia in cantiere un paio di cuffie true wireless molto particolari. Note come Sony Linkbuds WF-L900, sarebbero ancor più originali delle Samsung Galaxy Buds Live a fagiolo, stando alle prime immagini emerse. Eccone i dettagli.

Le cuffie Sony Linkbuds WF-L900 secondo un leak

Niente a che vedere con altre cuffie true wireless sul mercato. La forma di queste presunte Sony Linkbuds è decisamente strana secondo quanto emerso. Stando a quanto mostrano i render qui sotto, le cuffie vanno a formare una sorta di 8, con due anelli di cui uno bucato al centro, a mo’ di ciambella, quello che contiene il driver. L’altra estremità, oltre alla batteria e alla restante parte hardware, compresa una superficie tattile per la gestione, monterebbe anche un sensore di prossimità per il rilevamento degli auricolari (quando indossati e viceversa).

Queste Sony Linkbuds WF-L900 non sono delle in-ear, ma presentano una soluzione tutta nuova per trasmettere l’audio nel canale uditivo. Diversi fori, vari microfoni (anche per la cancellazione attiva del rumore) e un archetto posto lì per far combaciare meglio le cuffie col padiglione auricolare, è tutto quello che si evince dalle immagini qui sotto.

A parte la custodia, un cofanetto classico che non presenta particolarità degne di nota, non c’è altro da aggiungere al momento.

