Dopo Fenix 7 ed epix 2, Garmin presenta un nuovo smartwatch/sportwatch dedicato all’aviazione (e non solo). Di nome fa Garmin D2 Air X10, di nuovo vanta il supporto alle telefonate al polso e la compatibilità con gli assistenti vocali, Siri, Bixby e Google Assistant, fra le altre cose. Mettetevi comodi.

Caratteristiche di Garmin D2 Air X10

Parliamo di uno smartwatch espressamente dedicato all’aviazione. Garmin D2 Air X10 si presenta con uno schermo touchscreen AMOLED da 1,3 pollici di diametro incastonato in una scocca da 43,6 x 12,6 mm, con risoluzione 416 x 416 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 3.

Lato sensori, la dotazione è decisamente ricca con GPS, GLONASS, Galileo, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, pulsossimetro, cardiofrequenzimetro, sensore per il rilevamento della luce ambientale e, lato connettività Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi.

Garmin D2 Air X10 vanta un’autonomia notevole, ma non ai livelli di altri dispositivi del marchio: fino a 7 giorni in modalità smartwatch che diventano 10 utilizzando la modalità risparmio energetico, fino a 8 ore di GPS con riproduzione musicale attiva, che salgono a 24 senza, e fino a 20 ore con GPS e SpO2 attivo.

Per il resto, vale la pena menzionare la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, la ghiera in acciaio inox satinato e il fondello in alluminio rinforzato.

Funzioni di Garmin D2 Air X10

Decisamente ricco il parco di funzioni dedicate alla salute: dal monitoraggio del sonno allo stress, passando per l’idratazione, la respirazione, l’ossigenazione del sangue, e la frequenza cardiaca, compresi allarmi relativi al rilevamento di anomalie e alla frequenza cardiaca a riposo.

Anche dal punto di vista delle funzioni smart, Garmin D2 Air X10 ha poco da inviare a tanti altri smartwatch. No, non accenniamo alle sole notifiche dello smartphone (Android o iPhone), a Garmin Pay per i pagamenti contactless o all’archiviazione musicale della musica. Ad arricchire la parte smart di questo che nasce fondamentalmente come uno sportwatch, c’è la possibilità di effettuare e ricevere le chiamate al polso, la compatibilità con i dispositivi smart home e con gli assistenti vocali come Siri, Bixby e Google Assistant.

Da sottolineare anche le funzioni dedicate all’aviazione, per assistere il pilota con la navigazione Direct-to con cui attivare la rotta verso gli aeroporti inclusi nel database o verso altre mete; la funzione Nearest per impostare direttamente il volo verso l’aeroporto più vicino, o ancora, l’indicatore di situazione orizzontale HSI che aiuta il pilota a capire se l’aereo è posizionato nella direzione giusta.

Ci sono inoltre degli avvisi personalizzati per le soglie configurabili di altitudine e di pressione, un timer per la riserva di carburante nel serbatoio, notifiche di fuori rotta, ovviamente, la registrazione del volo automatica, e di tanti, tantissimi sport

Immagini di Garmin D2 Air X10

Prezzo e disponibilità di Garmin D2 Air X10

Garmin D2 Air X10 è stato annunciato oggi in Italia, disponibile in due colorazioni, Ivory e Black, a un prezzo suggerito di 549,99 euro.

