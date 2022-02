CalDigit è un’azienda che si occupa di produrre tra i migliori e più grandi, nonché più costosi, dock Thunderbolt in circolazione. Ora la società lancia il suo nuovo dock TS4 (Thunderbolt Station 4), dotato di ben 18 porte che vi consentiranno di connettere qualsiasi cosa. Scopriamolo insieme.

CalDigit presenta dock TS4, gran numero di porte e prezzo alto

Partiamo subito con la principale nota dolente, il prezzo: TS4 in Europa ha un costo di 324,99 euro, il che lo rende molto probabilmente il dock USB-C più costoso in circolazione, considerando che solitamente questi apparecchi si trovano sotto i 100 euro. Il design è simile ai precedenti prodotti del brand, ci si trova davanti ad un grande blocco di alluminio con svariate porte posizionate sia anteriormente (per una maggiore comodità di accesso) che posteriormente. Il TS4 dovrebbe essere in grado di funzionare con dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C, consentendone dunque l’utilizzo anche con dispositivi un po’ più datati.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, il punto forte del dispositivo è sicuramente rappresentato dal numero di porte a disposizione, tra queste troviamo:

Una porta USB-C Thunderbolt 4 host (che offre fino a 98 W di ricarica per un laptop) e velocità di trasferimento dati di 40 Gbps

Due porte Thunderbolt 4 USB-C (fino a 15 W di ricarica e velocità di trasferimento dati di 40 Gbps)

Una porta USB-C 3.2 Gen2 da 20 W (con velocità di trasferimento dati di 10 Gbps)

Una porta USB-C 3.2 Gen2 da 7,5 W (con velocità di trasferimento dati di 10 Gbps)

Cinque porte USB-A, di cui quattro sul retro e una sul davanti, tutte e cinque le porte sono dotate della specifica USB 3.2 Gen2 e offrono una ricarica di 7,5 W e una velocità di trasferimento dati di 10 Gbps.

Un jack di ingresso audio da 3,5 mm

Un jack di uscita audio da 3,5 mm

Un jack audio combinato da 3,5 mm

Una porta ethernet da 2,5 Gbps

Una porta DisplayPort 1.4

Uno slot SD UHS-II

Uno slot microSD UHS-II

La mancanza che più di tutte salta all’occhio, riguarda l’assenza di una porta HDMI, TS4 infatti si concentra principalmente sulle porte Thunderbolt per la loro maggiore versatilità (è possibile collegare anche degli SSD oltre ai display). L’azienda ad ogni modo rassicura gli utenti, chi volesse utilizzarlo con un monitor HDMI deve solo munirsi di un adattatore da HDMI a DisplayPort, oppure di un cavo da HDMI a USB-C che ovviamente vanno acquistati separatamente; insomma avete fatto 30, fate 31, considerando il costo del dispositivo, una porta HDMI si poteva anche implementare.

Sempre per quanto riguarda la connessione ai display, TS4 supporta fino a due display 6K a 60 Hz con computer Apple M1 Pro e M1 Max e fino a due display 4K a 60 Hz con dispositivi Windows. Collegando un solo display, gli utenti Windows potranno connettersi fino a 8K a 60 Hz, mentre quello MacOS fino a 6K a 60 Hz.

Qualora foste interessati ad acquistare TS4, vi basterà seguire questo link e sborsare 324,99 euro.