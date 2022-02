Nelle scorse ore Apple ha rilasciato un nuovo post nello spazio riservato al supporto utenti per chiarire meglio il comportamento degli schermi di alcuni suoi prodotti. La situazione, nello specifico, riguarda quei momenti in cui a causa di temperature troppo elevate entra in gioco una sorta di limitatore della luminosità massima, una protezione che entra in gioco in determinati scenari. Scopriamone di più con i consigli di casa Cupertino.

Temperature elevate e schermi meno luminosi: Apple spiega la relazione

La questione riguarda i MacBook Pro con display Liquid Retina XDR e Apple Pro Display XDR che, al presentare il relativo avviso che segnala temperature troppo elevate, abbassano automaticamente la luminosità degli schermi perché, sottolinea Apple, entrano in modalità risparmio energetico/basso consumo.

Questo vuol dire che la luminosità degli stessi viene limitata, per precauzione, situazione che può capitare ad esempio nei casi in cui vengono riprodotti determinati contenuti o quando è proprio la temperatura dell’ambiente in cui ci si trova che è elevata.

Ecco, se ciò dovesse accadere, Apple suggerisce di procedere in questo modo:

Chiudere le app che potrebbero richiedere risorse notevoli su MacBook Pro con display Liquid Retina XDR.

Su Apple XDR Display o Pro Display XDR utilizza la modalità di riferimento a meno che la situazione non richieda altre modalità specifiche.

Cercare di abbassare la temperatura dell’ambiente (s’intende).

Chiudere o nascondere le finestre con contenuti HDR.

Entrare nel menù Apple e selezionare l’opzione per sospendere il Mac affinché si raffreddi. Attendere dai 5 ai 10 minuti e premere un tasto qualsiasi per riattivarlo.

Se il problema dovesse rimanere e il proprio prodotto continua a segnalare la spia d’avvertimento relativa alle temperature elevate, nonostante il termometro dell’ambiente in cui ci si trova segna meno di 25° C, Apple suggerisce di contattare il servizio clienti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Apple MacBook Pro 14″: una macchina totalmente nuova per M1 Pro