La settimana si riapre a suon di offerte, stavolta direttamente sul marketplace di eBay che si fa vetrina di un sacco di prodotti scontati a buon prezzo. Smartphone Android a parte, di cui abbiamo già pubblicato un articolo riepilogativo con le offerte più interessanti, passiamo agli altri prodotti tech come i notebook, i monitor, le smart TV e tanto altro ancora.

L’occasione ce la offre una promozione di eBay che entra in vigore proprio oggi, 7 febbraio e che durerà fino al prossimo 27 febbraio, periodo entro il quale è possibile approfittare di un coupon che permette di risparmiare il 10% sull’acquisto dei prodotti qui sotto, per ben 3 volte.

Da sapere c’è che lo sconto massimo ottenibile è pari a 100 euro e che la spesa minima richiesta è di 20 euro. Quasi dimenticavamo, il codice coupon in questione è il seguente: SMARTHOME22.

Le migliori offerte di eBay compatibili col nuovo coupon

Eccoci con la rassegna delle migliori offerte di eBay per le quali è valido il coupon suddetto. A seguire, i prodotti più interessanti da tenere in considerazione, suddivisi per categorie, come ad esempio MacBook Air M1 a 964,39 euro (da scontare col buono -10%).

Notebook e PC desktop in offerta

Smart TV e monitor in offerta:

Console e altri prodotti tech in offerta:

Bisogna considerare che in tutte le offerte menzionate c’è da applicare lo sconto del 10% del coupon suddetto (codice: SMARTHOME22) ragion per cui i prezzi sono ancora da scontare ulteriormente. Vi ricordiamo inoltre che c’è tempo fino alle 23:59 del 27 febbraio 2022 per approfittarne e che, tale buono di eBay è usufruibile per ben 3 volte, il che vuol dire ottenere un risparmio potenziale di ben 300 euro.

