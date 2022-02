WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che consente di ascoltare i messaggi vocali anche quando si passa a un’altra chat.

Il lettore di messaggi vocali sempre attivo è stato rilasciato per la versione beta di iOS alcune settimane fa e prossimamente questa funzionalità sarà rilasciata anche in WhatsApp beta per Android, ma nel frattempo gli sviluppatori stanno implementando il lettore audio globale nella versione beta di WhatsApp Desktop.

Il lettore audio globale approda su WhatsApp Desktop

Come si può vedere nelle immagini sottostanti, quando l’utente riproduce la nota vocale e passa a un’altra conversazione WhatsApp Desktop non interrompe la riproduzione e mette a disposizione una nuova barra in fondo all’elenco delle chat con il pulsante e la barra di avanzamento per il controllo sull’audio.

La funzionalità è disponibile oggi per tutti i beta tester che eseguono l’ultima versione 2.2204.5 beta di WhatsApp Desktop, ma alcuni utenti potrebbero riceverla anche sulla versione beta 2.2204.1.

Nel frattempo le reazioni stanno per tornare su WhatsApp beta e questa volta sembrano destinate a rimanerci. Dopo un’apparizione sull’app beta, la funzionalità era stata rimossa, mentre a breve potrebbe finalmente debuttare definitivamente su Android e iOS.

Potrebbe interessarti: Vorreste chattare su WhatsApp da iPad? Ecco l’ottima notizia che aspettavate