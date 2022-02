In attesa del corposo aggiornamento di Windows 11 previsto per febbraio, Microsoft ora sta descrivendo i piani per i test del suo più recente sistema operativo per tutto il 2022.

Il colosso di Redmond afferma che intende incrementare il numero di sperimentazioni attraverso i tester, e il canale Dev di Insider sarà l’incubatrice delle nuove idee, molte delle quali probabilmente non passeranno nemmeno al canale beta. Ma intensificando la sperimentazione Microsoft punta a perfezionare le esperienze e fornire soluzioni che consentono di ottenere di più da Windows.

Amanda Langowski, responsabile del Programma Windows Insider, spiga che il Dev Channel sarà ancor più il luogo in cui appariranno le funzionalità sperimentali di Windows 11, lasciando al canale beta il compito di testare le funzionalità più vicine a essere distribuite a tutti.

Microsoft sta pianificando di offrire ai tester di Windows 11 una finestra in cui possono passare dal canale Dev al canale Beta e ciò probabilmente avverrà in concomitanza con l’aggiornamento di febbraio.

Feature Experience Pack, Online Service Experience Pack e Web Experience Pack

Le nuove funzionalità di Windows nelle build dei canali Dev e Beta verranno messe a disposizione degli utenti, al di fuori degli aggiornamenti annuali, attraverso Feature Experience Pack, Online Service Experience Pack e Web Experience Pack.

Microsoft sta dunque compiendo un ulteriore passo avanti riconoscendo che prevede di utilizzare tre canali aggiuntivi per fornire gli aggiornamenti di Windows agli utenti tradizionali.

