Oltre che per Android, anche su iOS l’app di YouTube dà una svecchiata alla propria interfaccia del riproduttore video. Anche quando l’app è a tutto schermo è ora possibile mettere un mi piace o un non mi piace, aprire i commenti e fare altre cose. Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento.

Le novità dell’interfaccia video di YouTube

Le novità in questione si possono apprezzare quando il video in riproduzione è a schermo intero. In questo caso l’interfaccia del player guadagna diversi pulsanti che, come anticipato, permettono di interagire con mi piace e non mi piace, di accedere ai commenti, posti a lato del video, di salvarlo nel cassetto dei “Guarda più tardi” e di condividerlo senza passaggi ulteriori.

L’interfaccia, oltre che in funzionalità, ne guadagna in eleganza e pulizia, con una barra di progressione del video spostata più in alto, decisamente più comoda da utilizzare rispetto a prima. L’ingranaggio posto nell’angolo alto a destra, è colui che sostituisce invece l’icona a tre puntini, che permette di richiamare il menù che serve a personalizzare la qualità del video, a gestire i sottotitoli, a cambiare la velocità della riproduzione, e servirsi di altre funzioni.

Dunque, se l’obiettivo di YouTube era di rendere le principali funzioni accessibili anche quando un video riprodotto su iPhone o iPad è a schermo intero, Google ha fatto centro.

E considerando che il rilascio è appena iniziato, basta pazientare ancora un po’ per trovare e provare i cambiamenti.

