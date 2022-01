Gli NFT sono una delle principali tendenze del mondo tech del 2022. La diffusione dei token non fungibili ha registrato una netta accelerazione nel corso del 2021. Oggi rappresenta un riferimento del web e, potenzialmente, una nuova opportunità di business per le aziende, i creator e gli artisti di tutto il mondo. Nel corso del prossimo futuro, gli NFT potrebbero diventare sempre più importanti e, a tal proposito, non sorprende il riferimento fatto ai token non fungibili da Susan Wojcicki, CEO di YouTube. Tra le novità future della piattaforma di Google potrebbero esserci delle soluzioni dedicate agli NFT. Vediamo i dettagli.

Nel futuro di YouTube ci sarà spazio per gli NFT?

Un breve passaggio della lettera pubblica diffusa oggi da Susan Wojcicki, CEO di YouTube, in merito alle priorità per il 2022 della piattaforma anticipa una possibile novità in arrivo nel corso del prossimo futuro. Secondo la manager, lo scorso anno i token non fungibili e le organizzazioni autonome decentralizzate hanno evidenziato, chiaramente, una nuova possibilità per mettere in contatto i creator con i loro fan.

Tra le possibili novità per il futuro della piattaforma potrebbe, quindi, esserci qualcosa legato agli NFT. Nella lettera diffusa dal CEO di YouTube, infatti, si legge: “L’espansione dell’ecosistema di YouTube è sempre una nostra priorità, per aiutare i creator a sfruttare al massimo le tecnologie emergenti, tra cui ad esempio gli NFT, mentre continuiamo a rafforzare e migliorare le esperienze di creator e fan su YouTube”.

Una nuova forma di monetizzazione per gli YouTuber?

Gli NFT, quindi, potrebbero rappresentare una nuova forma di guadagno per gli YouTuber da affiancare a tutti gli altri strumenti che la piattaforma mette a disposizione dei suoi “creator”. Le possibili modalità di applicazione degli NFT ai meccanismi di YouTube sono ancora tutte da definire ma le parole della CEO della piattaforma rappresentano importante conferma in tal senso.

YouTube, è inevitabile, continuerà ad evolversi ed a proporre nuove soluzioni ai suoi utenti ed ai creator. Gli NFT possono rappresentare uno strumento aggiuntivo che, nel corso del prossimo futuro, potrebbe diventare sempre più rilevante per la piattaforma. Sulla questione, di certo, ne sapremo di più nei prossimi mesi o, forse, nei prossimi anni. La dirigenza di YouTube, questa è la notizia principale di oggi, tiene d’occhio con sempre maggiore interesse il mondo degli NFT.

Leggi anche: Come creare un canale YouTube in meno di 1 minuto