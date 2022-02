Microsoft sta ancora lavorando per creare le emoji 3D per Windows 11, dopo essere inspiegabilmente tornata a un design 2D. E nonostante l’aggiornamento di gennaio 2022, Windows 11 continua a soffrire di un problema di lentezza degli HDD e SSD ma l’ultimo aggiornamento opzionale potrebbe finalmente risolvere questo inconveniente.

Microsoft continua a lavorare sulle emoji 3D per Windows 11

In risposta a un tweet di un utente, Nando Costa, Microsoft ha recentemente rivelato che l’azienda sta ancora lavorando per creare le emoji 3D per Windows 11. Il blog del designer spiega che Microsoft intende riflettere alcune caratteristiche come rughe e acconciature nelle sue emoji, con particolare attenzione a come farle apparire in contesti come Microsoft Teams.

Il gigante di Redmond ha utilizzato strumenti come Adobe Illustrator, Maxon’s Cinema 4D, Figma, Font Lab per creare le sue emoji 3D, tuttavia potrebbero esserci alcune limitazioni tecniche in Windows 11 che Microsoft deve superare prima che le emoji 3D diventino realtà.

L’ultimo aggiornamento di Windows 11 potrebbe velocizzare il PC

Il bug relativo alle prestazioni delle unità HDD e SDD è ancora presente negli aggiornamenti di sicurezza di dicembre 2021 e gennaio 2022, ma sembra che un nuovo update opzionale risolva finalmente questo problema.

Windows 11 KB5008353 applica infatti alcune importanti correzioni e risolve anche il problema relativo a SSD e HDD per tutti. Nelle note di rilascio Microsoft ha riportato di aver corretto un altro bug con il diario USN che causa uno strano problema di regressione delle prestazioni.

Dai commenti degli utenti sembra che le unità di archiviazione e il sistema operativo siano diventati effettivamente più veloci. E fra l’altro questa patch elimina anche altri bug minori come quelli relativi al file manager e alla barra delle applicazioni di Windows 11.

