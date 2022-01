Dopo i tanti annunci registrati in occasione del CES 2022 di inizio mese, iniziano ad arrivare i primi notebook con Intel Alder Lake. Questa settimana Razer ha annunciato in via ufficiale il debutto dei nuovi Razer Blade 15 e Razer Blade 17. Entrambi i laptop dell’azienda potranno contare sulle potenzialità dei processori Intel Core di dodicesima generazione “Alder Lake” e, per quanto riguarda il comparto grafico, sulla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti che sarà disponibile nelle versioni top di gamma. Vediamo i dettagli:

I nuovi notebook Razer con processori Intel Alder Lake arrivano a breve

Razer ha ufficializzato l’arrivo sul mercato dei nuovi Razer Blade 15 e Razer Blade 17. I due nuovi notebook saranno disponibili sul mercato internazionale, in diverse configurazioni, a partire dalla fine del mese di febbraio. La disponibilità effettiva varierà in base alla configurazione ed al mercato ma, in ogni caso, sarà questione di poche settimane prima di poter mettere le mani sulla nuova generazione di notebook firmata Razer.

Tra le specifiche troveremo, come anticipato in precedenza, i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione. Tra la famiglia di processori Alder Lake, Razer ha scelto i nuovi Intel Core i7-12800H ed Intel Core i9-12900H. In entrambi i casi ci sarà la possibilità di scegliere la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti per gestire il comparto grafico. Come da tradizione, i nuovi notebook Razer saranno disponibili in varie configurazioni sia per quanto riguarda RAM e storage che per quanto riguarda risoluzione e refresh rate del display.

Il sito della divisione tedesca di Razer ci anticipa sia la data di partenza delle spedizioni (22 febbraio 2022) che le prime informazioni sui prezzi dei nuovi modelli con processori Alder Lake. Vediamo alcune delle varianti disponibili per il Razer Blade 15:

Intel Core i7 12800H, display da 15.6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz, NVIDIA RTX 3060, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 2.799,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 15.6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz, NVIDIA RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 3,299,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 360 Hz, NVIDIA RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 3,299,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 15.6 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz, NVIDIA RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 4,099,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 15.6 pollici con risoluzione UHD e refresh rate di 144 Hz, NVIDIA RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 4,399,99 euro

Ecco, invece, alcuni modelli del Razer Blade 17:

Intel Core i7 12800H, display da 17.3 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz, NVIDIA RTX 3060, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 2,999,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 17.3 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 240 Hz, NVIDIA RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 3,499,99 euro

Intel Core i7 12800H, display da 17.3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 360 Hz, NVIDIA RTX 3070 Ti, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 3,499,99 euro

Intel Core i9 12900H, display da 17.3 pollici con risoluzione UHD e refresh rate di 144 Hz, NVIDIA RTX 3080 Ti, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD disponibile al prezzo di 4,699,99 euro

Tutti i nuovi notebook Razer sono disponibili con Windows 11 Home di serie. Maggiori dettagli in merito ai prezzi per il mercato italiano arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. I nuovi laptop di Razer con CPU Alder Lake saranno disponibili anche in Italia tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

