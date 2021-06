Tutto sulle nuove GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

Dopo numerosi leak e anticipazioni sulle nuove GPU di Nvidia, in queste ore il colosso statunitense ha finalmente svelato le schede video Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Potenza e prestazioni di altissimo livello

Il fulcro delle nuove soluzioni è quello di puntare ancora più in alto a livello delle prestazioni, dando così modo ai videogiocatori di sperimentare una qualità d’immagine mai sperimentata prima d’ora.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Partendo dall’ammiraglia di turno, Nvidia RTX 3080 Ti è molto più vicina alla RTX 3090 in termini di prestazioni di quanto non lo fosse il modello base RTX 3080. Basata sull’architettura Ampere di Nvidia, la RTX 3080 Ti è in grado di offrire un balzo prestazionale senza precedenti pur offrendo le funzionalità più acclamate della gamma RTX: ray tracing, DLSS e Nvidia Reflex.

“Dopo il grande successo dell’RTX, i giocatori e i creatori saranno sicuramente entusiasti di conoscere e di provare le prestazioni e le funzionalità offerte dalla GeForce RTX 3080 Ti“, sottolinea Jeff Fisher, senior vice president della business unit di Nvidia. “Come nuova GPU di punta della famiglia RTX, la GeForce RTX 3080 Ti è l’aggiornamento perfetto per gli appassionati di GPU di qualsiasi generazione“.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti è due volte più potente dell’amatissima e ancora popolare GTX 1080 Ti grazie alla presenza di 12 GB di RAM GDDR6X, 10240 CUDA core, clock base pari a 1365 MHz e TDP da 350 W.

Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Venendo alla Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, si tratta di un grande passo in avanti rispetto la GPU Nvidia serie RTX ad oggi più popolare, ovvero la RTX 3070. Con 8 GB di RAM GDDR6X, lo stesso quantitativo del modello RTX 3070, la nuova GPU conta su 6144 CUDA core e un clock base leggermente più elevato (1589 MHz); le prestazioni offerte garantiscono un salto generazionale in grado di offrire fino a 1.5X le prestazioni della GeForce RTX 2070 Super e fino a 2X le prestazioni della GeForce GTX 1070 Ti.

Prezzo e disponibilità Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

Le schede video Nvidia GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti saranno disponibili ai seguenti prezzi:

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti a partire da 1.018 euro + IVA dal 3 giugno ;

; Nvidia GeForce RTX 3070 Ti a partire da 511 euro + IVA dal 10 giugno.

La speranza, per chi sta ancora sta valutando di cambiare GPU e aggiornare il proprio PC, è che la disponibilità delle schede video e i prezzi di vendita saranno finalmente in linea con quelli di mercato e non più profondamente innalzati anche per colpa del mining delle criptovalute.

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli accessori per PC in modo da essere pronti il giorno delle offerte!