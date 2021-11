Quest’oggi Huawei presenta lo smartwatch Huawei Watch GT Runner, un dispositivo molto particolare evidentemente indirizzato a chi è amante del fitness e più nello specifico della corsa.

Caratteristiche Huawei Watch GT Runner

Munito di una lunetta in ceramica e una corona in titanio, il corpo dello smartwatch di Huawei è pensato per offrire robustezza e leggerezza allo stesso tempo. Lateralmente sono presenti due tasti fisici evidentemente pensati per gestire i menu e le varie modalità di tracking della corsa, mentre sul retro il sensore HR si occupa di registrare il battito cardiaco.

Watch GT Runner di Huawei può contare su 14 giorni autonomia e la versione rinnovata dell’algoritmo TruSport per tracciare con precisione le metriche più importanti durante la corsa, il tutto per garantire il massimo dettaglio per migliorare le proprie prestazioni.

Purtroppo mancano ulteriori dettagli relativi ai componenti hardware più importanti, ma contiamo di ottenere maggiori informazioni in concomitanza del lancio globale.

Prezzo e disponibilità Huawei Watch GT Runner

Huawei Watch GT Runner arriva nelle colorazioni Black e Gray al prezzo di 2.188 yuan, circa 300 euro al cambio. I pre-ordini partono da oggi con la disponibilità a partire dal 26 novembre, mentre il lancio sul mercato globale è atteso per il giorno 19 novembre.

