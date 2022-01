Per migliorare la qualità dell’audio durante le chiamate vocali oppure le videochiamate è possibile puntare su Krisp. Si tratta di un’applicazione, compatibile con oltre 800 applicazioni che consentono di effettuare chiamate vocali, che permette di ottimizzare al massimo la qualità dell’audio andando ad eliminare il rumore di fondo e le interferenze e garantendo anche la possibilità di sfruttare diverse funzionalità aggiuntive. Per chiamate vocali, videochiamate di gruppo, riunioni online e tanti altri servizi, l’applicazione può rappresentare uno strumento davvero completo ed efficace. Vediamo i dettagli.

Con Krisp si può eliminare (facilmente) il rumore di fondo delle chiamate vocali

Utilizzando Krisp è possibile rimuovere i rumori di fondo e l’eco durante le chiamate vocali e i meeting online. L’applicazione funziona in modo molto semplice e prevede un sistema di “filtraggio” di tutti quei rumori esterni che potrebbero influenzare l’esperienza d’uso degli utenti. Il sistema di cancellazione del rumore di fondo di Krisp si basa su algoritmi di AI in grado di rilevare i suoni non direttamente collegati alla chiamata stessa, attuando un sistema di filtro che va a rimuovere tutti i rumori esterni.

Gli algoritmi alla base di Krisp riescono, inoltre, ad ottimizzare la qualità della voce, migliorandone la nitidezza e pulizia. In questo modo, la conversazione sarà ancora più chiara e priva di interferenze. Un altro elemento che rende Krisp lo strumento giusto da affiancare ad un’app di videochiamate e meeting online è la possibilità di eliminare l’eco ambientale ed acustico. Questa funzionalità rappresenta un aspetto importante delle caratteristiche dell’app, garantendo, ad esempio, a due utenti di partecipare ad una chiamata di gruppo anche se si trovano nella stessa stanza, senza dover fare i conti con effetti di eco.

Come sottolineato in precedenza, Krisp mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità aggiuntive in grado di supportare gli utenti nell’utilizzo dell’app stessa e dei vari software per chiamate e riunioni online. Tra gli strumenti disponibili troviamo la possibilità di attivare la registrazione audio della riunione o della chiamata oltre al pieno supporto a qualsiasi tipo di cuffia, microfono e altoparlante. C’è anche il Widget che consente di attivare e disattivare le varie funzioni in modo semplice e immediato.

Da notare che Krisp è un’app che esegue tutte le elaborazioni necessarie per il miglioramento della qualità dell’audio direttamente in locale, senza affidarsi a servizi cloud e, quindi, garantendo il massimo della privacy. L’utilizzo dell’applicazione non comporta la necessità di “dialogare” con un server esterno. L’audio elaborato e ottimizzato resterà sul dispositivo dell’utente e verrà gestito esclusivamente dall’applicazione di chiamata che si sta utilizzando.

Per alcuni test relativi al funzionamento di Krisp potete fare riferimento al canale YouTube ufficiale e, ad esempio, al video seguente:

Krisp è gratuito, ma il piano a pagamento offre tante funzionalità aggiuntive

Tra i punti di forza di Krisp c’è la possibilità, per gli utenti, di accedere all’applicazione ed alle funzioni di rimozione del rumore in modo completamente gratuito grazie alla versione Personal dell’app. Per gli utenti che hanno la necessità di utilizzare in modo più intensivo, magari per tutto il proprio Team di lavoro, l’applicazione, segnaliamo la possibilità di puntare su alcuni piani a pagamento.

La versione Personal consente di avere accesso a 240 minuti alla settimana di rimozione del rumore e garantisce 1 GB di spazio d’archiviazione gratuito dove custodire le registrazioni audio. Per gli utenti c’è la possibilità di passare al piano Personal Pro che aggiunge la possibilità di utilizzo senza limiti della funzione per la rimozione del rumore e porta a 10 GB lo spazio d’archiviazione per le registrazioni audio.

Questa versione dell’app costa 5 dollari al mese (con fatturazione annuale, scegliendo quella mensile il costo è di 12 dollari). Per le piccole aziende ed i gruppi di lavoro c’è anche il piano dedicato Teams che estende ad un massimo di 50 utenti le funzionalità del piano Personal Pro con un costo di 5 dollari ad utente (con fatturazione annuale) e funzionalità extra come la fatturazione centralizzata, il supporto prioritario e strumenti di gestione avanzata.

Per provare Krisp ed eventualmente passare ad uno dei piani a pagamento, estendendo così le funzionalità dell’applicazione in modo significativo, è possibile sfruttare i link diretto al sito ufficiale, disponibile qui di sotto. L’applicazione è disponibile sia per dispositivi Windows che per dispositivi macOS.

