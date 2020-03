Le videochiamate di gruppo sono un utile strumento, soprattutto in tempi di smart working forzato, per sopperire all’impossibilità di incontrarsi fisicamente. Che dobbiate organizzare il lavoro tramite conference call di gruppo o che vogliate scambiarvi un sorriso con amici o parenti, le videochiamate rappresentano ciò che più si avvicina a un contatto diretto.

Abbiamo dunque deciso di realizzare questo approfondimento per selezionare quelle che sono secondo noi le migliori applicazioni gratuite multipiattaforma (compatibili dunque per Computer Windows, Mac, Android e iOS) e non, per fare videochiamate gratis a due o di gruppo. Per ciascuna applicazione vedremo poi come appunto iniziare una videochiamata di gruppo, essendo molto spesso una funzionalità più nascosta.

Quali sono i requisiti minimi per effettuare una chiamata di gruppo

Iniziamo però dal lato più tecnico: per fare una videochiamata avrete bisogno innanzitutto di una buona connessione, che sia Wi-Fi o Mobile non importa, l’importante è che la latenza non sia eccessiva. Per latenza intendiamo il tempo necessario affinché la vostra immagine arrivi all’interlocutore e viceversa, caratteristica difficilmente misurabile ma che potete verificare per l’appunto durante la chiamata. Se notate che le altre persone ritardano molto a reagire alle vostre domande, la latenza sarà molto alta e quindi la connessione di pessima qualità. In linea generale è preferibile utilizzare il Wi-Fi e quindi la linea fissa di casa, tuttavia quando la rete è congestionata potrebbe risultare più efficiente la linea mobile, disattivando quindi il connettività wireless.

Se decidete di optare per la rete mobile ovviamente ricordatevi che fare videochiamate consuma i gigabyte del vostro piano tariffario (ad eccezione di alcuni piani come alcune offerte Vodafone e alcune offerte TIM), potete fare affidamento ai nostri approfondimenti su quanti GB consumi uno streaming audio e video e soprattutto su quanti GB consumi una videochiamata (vale più o meno per tutti).

Vediamo adesso le migliori app per fare videochiamate di gruppo, ovviamente non è una classifica ma semplicemente una selezione:

WhatsApp

Partiamo dall’applicazione più diffusa sui nostri smartphone: WhatsApp. L’applicazione dall’icona verde permette di fare da delle semplici chiamate vocali a videochiamate di gruppo fino a limite di 4 persone. Il vantaggio di WhatsApp è quello di essere installato su praticamente ogni smartphone di ciascuno di noi potendo così videochiamare praticamente chiunque.

Esistono ben tre metodi diversi:

Per avviare una videochiamata di gruppo WhatsApp da una chat di gruppo: vai sul gruppo che vuoi chiamare; premi su Chiamata di gruppo; cerca o seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla lista; premi su Videochiamata.

da una chat di gruppo: Per avviare una videochiamata di gruppo dalla schermata Chiamate: vai nella scheda CHIAMATE; premi Nuova chiamata > Nuova chiamata di gruppo; cerca o seleziona i contatti che vuoi aggiungere alla lista; tocca Videochiamata.

Per avviare una chiamata vocale di gruppo da una chat individuale: apri la chat con il primo contatto che vuoi videochiamare; tocca Videochiamata; quando il contatto accetta la chiamata, tocca Aggiungi partecipante; cerca o seleziona un altro contatto da aggiungere alla chiamata Se richiesto, tocca Aggiungi.



Di seguito un breve video che vi spiega visivamente come avviare una videochiamata di gruppo su WhatsApp:

Piattaforme supportate e download: Android, iOS.

Instagram

Anche Instagram, il social network delle foto, offre la funzionalità delle videochiamate di gruppo. Anche qui il suo grande vantaggio è la diffusione capillare e il suo limite è di 4 persone.

Fare una videochiamata di gruppo su Instagram è molto semplice:

apri la schermata dei Direct;

premi il pulsante a forma di videocamera in alto a destra;

seleziona i contatti con i quali vuoi avviare la videochiamata;

premi in alto “Inizia” per far squillare lo smartphone ai contatti.

Piattaforme supportate e download: Android, iOS.

Messenger

Restando in casa Facebook, anche Messenger offre la possibilità di fare videochiamate singole e di gruppo. La procedura è pressoché la stessa:

apri Messenger;

seleziona e apri la chat del primo contatto che vuoi videochiamare;

premi l’icona in alto a destra per avviare la chiamata;

una volta iniziata in basso trovi l’icona di una persona col + per aggiungere nuovi contatti.

Piattaforme supportate e download: Android, iOS, Web.



Skype

Il nome Skype non vi è sicuramente nuovo in ambito di videochiamate di gruppo. Si tratta di uno strumento che possiamo definire più professionale e non a caso ha un supporto di più ampio spettro. Il numero massimo di partecipanti è infatti 50. Il suo “svantaggio” è il fatto che sia necessario avere un account Skype o Microsoft (qui una nostra guida su come creare un account Skype), il vantaggio è che è veramente multipiattaforma.

Per avviare una nuova videochiamata di gruppo Skype:

apri la chat con uno dei contatti che vuoi videochiamare;

in alto a destra clicca l’icona della videocamera per far partire la videochiamata;

aggiungi tutte le persone che vuoi fino a un limite di 50 partecipanti.

Piattaforme supportate e download: Android, iOS, Windows, Mac, Linux, Web.

FaceTime & Google Duo

FaceTime e Google Duo sono le rispettive applicazioni per chiamate e videochiamate su rete dati di Apple e Google. Purtroppo FaceTime è disponibile solo per dispositivi iOS mentre Google Duo è multipiattaforma mobile e quindi supporta sia Android che iOS.

Per effettuare videochiamate di gruppo tramite FaceTime:

Apri Impostazioni > FaceTime e assicurati di aver attivato FaceTime; Apri FaceTime e tocca il pulsante + nell’angolo in alto a destra; Inserisci il nome, il numero di telefono o l’email dei tuoi contatti; Per iniziare una chiamata FaceTime di gruppo, tocca Audio o Video.

Per effettuare videochiamate di gruppo tramite Google Duo:

Sul telefono Android, apri l’app Duo; Nella schermata, scorri verso l’alto; Tocca Crea gruppo; Scegli i contatti; Tocca l’icona della videocamera; Al termine della chiamata, puoi assegnare un nome al gruppo (facoltativo). Inserisci un nome e tocca Salva. Tutte le persone del gruppo vedranno questo nome.

Piattaforme supportate e download: Android, iOS.

Queste erano le principali applicazioni che ci sentivamo di consigliare. È tuttavia una ristretta selezione basata su caratteristiche come: diffusione dell’applicazione, semplicità nell’avviare una videochiamata e qualità. Se siete interessati ad altre applicazioni potete valutare Zoom, Houseparty, Hangouts o applicazioni più complete di messaggistica di team come Teams di Microsoft o Discord.