Era l’ottobre del 2021 quando per la prima volta, su un forum di discussione di Apple, un utente lamentava uno strano difetto del proprio iPhone 13. Il problema apparso al malcapitato consisteva nel fatto che il display del suo smartphone si tingeva completamente di rosa, rendendolo di fatto inutilizzabile fino al riavvio. Con il passare del tempo sempre più utenti hanno lamentato lo stesso grattacapo, vediamo insieme come ha reagito Apple al problema dello schermo rosa di iPhone 13.

Apple prima sostituisce e poi dà la colpa a un bug

Come potete notare dalle immagini presenti in galleria, il problema è alquanto evidente. Inizialmente Apple ha provveduto alla sostituzione di alcune unità, ma con il passare del tempo e l’aumentare delle segnalazioni, ha dato la colpa di tutto ciò a un bug del software. Leggendo i resoconti degli utenti non è semplice stilare una casistica, il problema sembra presentarsi senza particolari motivi e non sembra legato ad operazioni particolari svolte con lo smartphone.

Nel mese di dicembre un utente segnalava: “Si è verificato lo stesso problema durante lo scatto di una foto e lo schermo si è bloccato, diventando rosa ho quindi riavviato. Chiamato il supporto Apple, hanno eseguito la diagnostica e hanno detto che non c’era niente di sbagliato. Quindi lo terrò finché non accadrà di nuovo. Se ricapita, lo restituirò poiché l’ho appena ricevuto l’altro ieri”.

Diverse segnalazione sono approdate anche su Reddit, dove diversi utenti hanno segnalato il problema dello schermo rosa:

Mi è successo in macchina l’altro giorno. È stato preceduto dal fatto che il mio GPS era acceso e lo schermo è diventato rosa fino a quando non l’ho spento e riacceso. Va bene da allora.

La batteria del mio telefono si comportava in modo strano e continuava a congelarsi, quindi l’ho spento e riacceso ed è apparso lo schermo rosa. 13 pro.

Stando a quanto riporta il blog My Drivers, Apple ha rilasciato una dichiarazione in merito a questi episodi sul social network cinese Weibo (la maggior parte delle segnalazioni provengono infatti dalla Cina), asserendo che: “Non abbiamo notato problemi rilevanti nell’hardware dei dispositivi perché questa situazione [schermo rosa] si verifica quando il sistema è bloccato”.

In sostanza, il colosso di Cupertino, consiglia ai propri utenti di eseguire un backup dei propri dati e procedere all’aggiornamento del sistema operativo per escludere eventuali incompatibilità. C’è da considerare però, che nel changelog di iOS 15.3 non si fa menzione di un’eventuale risoluzione del bug dello schermo rosa, inoltre alcune segnalazioni sono emerse poco tempo dopo l’inizio della commercializzazione di iPhone 13.

Comunque, seguiteci per ulteriori aggiornamenti.