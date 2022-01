Cinque nuove smart TV Nokia 4K UHD con tecnologia QLED stanno per arrivare sul mercato nei formati 43, 55, 58 e 70 pollici. Se ciò non bastasse per la fine del mese è atteso anche il modello da 50 pollici.

Caratteristiche delle nuove smart TV Nokia 4K UHD QLED

I pannelli QLED delle nuove smart TV Nokia vantano uno strato Quantum Dots che sfoggia colori vividi in tutte le condizioni di luce e anche a elevati angoli di visione, inoltre le TV sono basate sul sistema operativo Android TV per un immediato accesso a servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o YouTube.

La nuova gamma di televisori a marchio Nokia offre modalità specifiche per sport, giochi e film. In particolare la modalità Game abbassa il tempo di risposta del pannello a 8 ms, mentre il contrasto dinamico e l’UHD upscaling dovrebbero migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.

L’esperienza di utilizzo complessiva è arricchita da un sistema audio con subwoofer integrato e dal supporto girevole che consente di ottenere sempre un angolo di visione ottimale.

Sul fronte della connettività le nuove TV Nokia offrono tre porte HDMI e due USB, una porta LAN e una porta audio/video, oltre a Wi-Fi dual-band e Bluetooth per la connessione del telecomando retroilluminato e altri dispositivi.

Le nuove smart TV integrano Google Chromecast e il triplo sintonizzatore per il collegamento a impianti digitale terrestre (DVB-T2), satellitare (DVB-S2) o via cavo (DVB-C), mentre per i contenuti a pagamento è disponibile uno slot CI+ per schede Pay TV. Infine, le Nokia Smart TV supportano SatCR per collegare fino a otto ricevitori con un LNB SatCR.

Disponibilità e prezzi delle nuove smart TV Nokia 4K UHD QLED

La nuova gamma di televisori a marchio Nokia è già disponibile ai prezzi al pubblico consigliati di 649 euro (43″), 849 euro (55″), 899 euro (58″), 1.499 euro (70″). Il modello da 50″ sarà disponibile a fine mese al prezzo consigliato di 749 euro.

