La transizione alle auto elettriche sta consentendo a nuove aziende di entrare nella produzione di veicoli, dato che per certi versi risultano più facili da costruire rispetto a quelle con motori endotermici.

Tra le società intenzionate a entrare nel settore automobilistico c’è Sony che cerca partner per trasformare le auto da macchine adibite al mero trasporto a spazi di intrattenimento.

Sony cerca nuovi partner per il “progetto auto elettriche”

Al recente CES di Las Vegas il colosso dell’elettronica ha annunciato la creazione di una nuova unità Sony Mobility che sarà gestita da Izumi Kawanishi e che coinvolgerà anche il creatore delle console di gioco PlayStation, tuttavia la sfida si prospetta come particolarmente ardua.

Per portare un veicolo elettrico sul mercato Sony dovrebbe probabilmente investire molto in impianti e attrezzature. Basti pensare che Tesla ha messo sul piatto miliardi di dollari per rendere redditizia la sua attività.

Il colosso giapponese dovrà anche vedersela con le case automobilistiche tradizionali, come ad esempio Toyota, General Motors e Volkswagen, che stanno investendo decine di miliardi di dollari per mantenersi al di sopra dei nuovi concorrenti in arrivo.

Nell’elenco crescente di aziende tecnologiche che esplorano opportunità nel settore automotive ci sono anche Apple, LG, Foxconn e il Gruppo Alibaba.

Kawanishi ha affermato tuttavia che Sony sceglierà nuovi partner per il suo piano “auto elettriche” in base alla tecnologia che possono portare al progetto, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il manager ha tuttavia rifiutato di dire se quest’anno arriverà o meno una decisione finale sull’opportunità di proseguire su questa strada. Ma in ogni caso ne sapremo di più prossimamente.

