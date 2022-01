Durante il CES 2022 la società ha lanciato il SUV Vision-S EV visto l’anno scorso, insieme a un nuovo prototipo di SUV soprannominato Vision-S 02. Tuttavia la notizia più importante riguarda il lancio di Sony Mobility che si concentrerà sulle auto elettriche.

Il colosso giapponese creerà la società Sony Mobility nella primavera del 2022 con l’obiettivo di entrare nel mercato dei veicoli elettrici.

Sony esplora il settore delle auto elettriche

Sony ha pubblicato diversi video dimostrativi su YouTube con entrambi i prototipi di veicoli elettrici Vision-S. Il concept movie di due minuti offre degli spunti di come queste auto potrebbero integrarsi in uno stile di vita perfetto, mentre altri video mostrano il design dell’interfaccia utente o prevedono un test di guida remota tramite una connessione 5G che collega Tokyo e la Germania in tempo reale.

L’idea di veder circolare delle auto Sony sembra ancora lontana, in quanto l’azienda per ora sta solo esplorando il settore, ma non è da escludere che un giorno il colosso dell’elettronica possa diventare anche una casa automobilistica.

Durante la rivelazione dell’anno scorso riguardo Vision-S, Sony ha parlato molto delle sue capacità relative ai sensori e all’intrattenimento e sarà interessante vedere come l’azienda sfrutterà questo vantaggio tecnologico nell’industria automobilistica.

Nel 2021 Sony ha già condiviso alcune difficoltà con le case automobilistiche nell’affrontare la carenza di chip, ma al momento è ancora presto per stabilire se il colosso giapponese diventerà una casa automobilistica a tutti gli effetti o se si limiterà a essere una qualche forma di fornitore o partner di altri marchi dell settore.

Potrebbe interessarti: Conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina?