Sony, noto produttore nel settore multimediale, ha portato sul mercato diverse cuffie true wireless davvero ottime. Contraddistinte da un’ottima qualità costruttiva e audio, le cuffie del colosso nipponico sono davvero ben fatte, peccato che, spesso, vengano proposte ad un prezzo più alto rispetto alla concorrenza. Questo può essere un problema per chi non ha la possibilità, o semplicemente non vuole spendere tanto per un paio di true wireless. La buona notizia è che le ultime di casa Sony, WF-1000XM4, sono in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo.

L’offerta di Amazon sulle cuffie di Sony più potenti e tecnologiche

Le cuffie Sony WF-1000XM4 sono dotate di un chip proprietario chiamato V1, che permette una cancellazione del rumore potenziata e, insieme a un driver da 6mm, un audio Hi-Res wireless con una ricca gamma di bassi. Presenti anche diverse funzionalità a mani libere che ci consentono di interagire con le cuffie senza toccarle. Fra queste c’è Speak to Chat, che permette di mettere in pausa automaticamente la musica non appena iniziamo una conversazione. Inoltre, grazie alla tecnologia Voice Pickup, gli auricolari saranno in grado di captare la nostra voce durante una chiamata in modo chiaro e preciso, senza la necessità di incorrere all’utilizzo del telefono.

Fra le altre caratteristiche degne di essere segnalate c’è l’audio adattivo, che regola automaticamente il suono in base a dove ci troviamo, l’integrazione con Alexa, protezione IPX4, Bluetooth 5.2 e fino a 24 ore di autonomia grazie alla custodia.

Le Sony WF-1000XM4 sono in sconto su Amazon a 194,99 euro (link) nella colorazione nera, garantendo un risparmio di 85 euro.

Siete possessori di queste cuffie? Le prendereste? Fateci sapere la vostra utilizzando il box dei commenti.

Acquista Sony WF-1000XM4 in sconto su Amazon

Potrebbe interessarti anche: Migliori cuffie bluetooth di Gennaio 2022: ecco i nostri consigli