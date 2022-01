AirBuddy è una famosa app per gli utenti Mac che consente agli Airpods e alle cuffie Beats di interfacciarsi come fossero collegate ad un dispositivo iOS, mostrando l’iconico poup-up animato. L’applicazione ora ha una nuova versione per macOS Montenery siglata 2.5, che estende il supporto a dispositivi non Apple.

Ora sarà più facile controllare cuffie non Apple su Mac

AirBuddy ha raggiunto la versione 2.5, la quale sfrutta le nuove modifiche nascoste di macOS Montenery per abilitare nuove funzioni come la notifica in caso di batteria scarica, il passaggio dalla modalità trasparenza a quella ANC sugli AirPods e un facile controllo riguardante il passaggio da un dispositivo all’altro. Inoltre, questa versione, consente di sfruttare più azioni nelle shorctuts, e di creare automazioni che consentono di controllare il livello della batteria o connettersi e disconnettersi rapidamente. È stato aggiunto anche il supporto a dispositivi di terze parti, che ora possono interfacciarsi, seppur in maniera limitata, in maniera simile ai dispositivi Apple.

AirBuddy ora funziona con alcuni dispositivi di terze parti in macOS Monterey, come le cuffie della serie Sony WF e WH. Questi dispositivi non hanno il chip W1 o H1 di Apple, quindi la funzionalità è limitata. Vengono mostrati solo durante la connessione al Mac, ma possono essere aggiunti all’elenco per una connessione rapida. Gli avvisi batteria possono anche essere configurati per tali dispositivi, purché forniscano informazioni sulla batteria a macOS.

This next addition is not a small one though: in macOS Monterey, AirBuddy 2.5 can be used with non-Apple or Beats devices. These will only show up when connected to the Mac, but you can use the new option to pin a device in order to keep them always visible for quick connection. pic.twitter.com/Loe9TXXhGs — AirBuddy (@airbuddyapp) January 18, 2022

La caratteristica principale del nuovo AirBuddy utilizza uno switch di connessione più veloce chiamato Proximity Engine 2.0. Si tratta di una revisione completa dello stack AirBuddy Bluetooth Low Energy che comunica con gli AirPods, più veloce e più affidabile, garantendo addirittura una velocità di connessione più rapida rispetto ad iPhone.

L’aggiornamento di AirBuddy alla versione 2.5 è disponibile gratuitamente per chiunque abbia acquistato AirBuddy 2.0, mentre per i nuovi clienti sarà disponibile ad un prezzo di 9,99 dollari. La nuova versione è già in fase di rilascio come aggiornamento automatico per gli utenti macOS Montenery, mentre i sistemi operativi precedenti la riceveranno a partire dalla prossima settimana. Potete scaricare AirBuddy tramite questo link.

