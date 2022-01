Apple ha rilasciato gli sviluppatori e ai tester iscritti al programma di beta pubblica le versioni Release Candidate di iOS 15.3 e iPadOS 15.3, macOS 12.2, watchOS 8.4 e tvOS 15.3. Queste arrivano a una settimana di distanza dalla seconda beta e, a oltre un mese, dal lancio di iOS e iPadOS 15.2.

Ecco le novità dei nuovi aggiornamenti

Seppur non sia presente un changelog, stando alle segnalazioni degli utenti, sono stati implementati diverse correzioni. Fra questi, Apple ha finalmente corretto il bug in Safari che esponeva la cronologia degli utenti (come vi avevamo segnalato nel nostro articolo), e il bug di ricarica che affliggeva gli Apple Watch.

Riguardo quest’ultimo, diversi utenti avevano segnalato malfunzionamenti con caricabatterie di terze parti, fin dai tempi di watchOS 8.3 rilasciato a dicembre. Molti possessori di Apple Watch 7, si sono visti in possesso di un caricabatterie di terze parti che non caricherebbe in alcun modo il proprio orologio, mentre altri hanno visto interrompere la ricarica dopo alcuni minuti. Questo problema riguardava sia caricabatterie economici trovati su Amazon, ma anche prodotti di fascia alta come Belkin. Addirittura qualcuno ha riscontrato problemi perfino con quello originale Apple.

Si aggiorna anche HomePod con una gradita novità in Italia

Anche HomePod viene aggiornato e riceve anch’esso la versione 15.3 RC. Secondo le note di aggiornamento, il software HomePod 15.3 consente il riconoscimento vocale multiutente in India e in Italia. Lanciato nel 2019 con il rilascio di iOS 13, permette a Siri di apprendere e identificare la persona che sta parlando in modo che possa effettuare richieste personali in base ai propri dati. La funzione multiutente di HomePod funziona con un massimo di sei persone diverse e consente loro di accedere alle proprie playlist, messaggi e calendario dallo stesso HomePod o HomePod mini.

La versione software 15.3 aggiunge il supporto del riconoscimento vocale Siri per un massimo di sei utenti in una casa in inglese (India) e italiano (Italia). Questo aggiornamento include anche miglioramenti delle prestazioni e della stabilità.

Ancora mancano alcune funzionalità annunciate da Apple durante la WWDC del 2021 come il Controllo Universale e il supporto per i documenti nell’app Wallet (negli USA). Possibile che queste vengano introdotte con la prossima versione, 15.4, in arrivo nel corso delle prossime settimane o mesi.

Tutte le beta possono essere scaricate e installate via OTA direttamente dalle impostazioni dopo aver installato gli appositi profili dall’Apple Developer Center. Per l’installazione è necessario avere il 20% di carica residua, mentre per Apple Watch è richiesto il 50% e la connessione con iPhone. Per installare la beta su tvOS invece è necessario scaricare il profilo ‌‌utilizzando Xcode.

