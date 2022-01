Oggi è il giorno di The Freestyle, il nuovo proiettore portatile che Samsung lancia sul mercato italiano. Già disponibile in preordine, viene promosso con un’offerta niente male che permette di ricevere una custodia in omaggio e un cospicuo rimborso. Ma prima, scopriamo meglio di cosa si tratta.

Funzioni e dettagli del proiettore The Freestyle di Samsung

Presentato al CES 2022 di Las Vegas, il nuovo proiettore portatile di Samsung arriva oggi in Italia. Interessa per la versatilità che offre, perché capace di sposare le moderne esigenze degli utenti e le nuove parole chiave del mondo dell’intrattenimento (flessibilità e mobilità).

The Freestyle invita gli utenti a utilizzarlo ovunque, in qualsiasi stanza, per seguire meglio i passaggi di una ricetta, per godersi un film sul soffitto in camera da letto o in campeggio, tanto per fare qualche esempio d’uso sostanzialmente agli antipodi.

Aiutano ad adattarsi le funzioni di correzione trapezoidale e di auto-levelling, la regolazione automatica dello schermo su ogni superficie e angolazione, o ancora, la proiezione con dimensioni fino a 100″.

A fare da contorno, anzi da sottofondo, l’audio a 360° con bassi puliti e profondi che lo rende adatto anche per creare la giusta atmosfera musicale quando non viene utilizzato per riprodurre contenuti video. Sceniche anche le funzioni di illuminazione ambientale (Ambient Mode) che, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, adatta gli effetti visivi alla musica.

Non mancano in The Freestyle le funzioni presenti sulle smart TV Samsung, ovverosia la possibilità di usufruire dei servizi di streaming integrati, il mirroring e il casting con dispositivi mobili Android e iOS. Da segnalare anche il supporto ai comandi vocali ad ampio raggio.

Accessori, prezzi e disponibilità di The Freestyle di Samsung

The Freestyle di Samsung si presenta sul mercato italiano accompagnato da alcuni accessori: le skin in silicone disponibili nei colori beige, verde e rosa; una custodia dedicata, impermeabile e resistente; e una batteria portatile che permette di utilizzarlo senza alcun vincolo a prese di corrente e fili per la ricarica.

Il proiettore Samsung The Freestyle è disponibile in preordine già da oggi sul sito web ufficiale e presso alcuni partner, in vendita al prezzo di 999 euro. Chi effettua il preordine, come anticipato, può tuttavia usufruire di un rimborso del valore di 250 euro (registrandosi su Samsung Members) e di una custodia in regalo.

