L’imminente serie de Il Signore Degli Anelli di Amazon ha finalmente un nome. La serie è ambientata durante la Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi de Il Signore Degli Anelli, e racconterà la storia di come gli anelli del potere furono forgiati e divisi per la prima volta tra le razze della Terra di Mezzo.

Il titolo, la data e il trailer della serie Il Signore Degli Anelli

Il titolo della nuova serie, Il Signore Degli Anelli: Il Potere del Re, insieme a un video teaser incentrato sulla forgiatura, allude a come la creazione degli anelli fosse legata sia a un male a lungo dormiente, sia alle successive difficoltà che gli uomini gli elfi e gli uomini del mondo i nani finirebbero per affrontare in futuro.

I co-showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno dichiarato, nel corso di un comunicato stampa, che il loro desiderio era quello di inventare un titolo che “potesse vivere nel dorso di un libro accanto agli altri classici di JRR Tolkien”.

Gli Anelli del Potere unisce tutte le principali storie della Seconda Era della Terra di Mezzo: la forgiatura degli anelli, l’ascesa del Signore Oscuro Sauron, l’epica storia di Númenor e le Ultime Alleanze di Elfi e Uomini. Finora, il pubblico ha visto sullo schermo solo la storia dell’Unico Anello, ma prima ce n’era uno, ce n’erano molti… e siamo entusiasti di condividere la storia epica di tutti loro

La prima stagione de Il Signore Degli Anelli: Il Potere del Re arriverà su Amazon Prime Video il 2 Settembre, con l’uscita di un nuovo episodio ogni venerdì.

Anche Venus Wars è in arrivo su Prime Video

Restando in casa Prime Video, come riportato dalla pagina Facebook di Yamato Video, arriva su Anime Generation il film anime Venus Wars. Si tratta dell’adattamento del manga di Yoshikazu Yasuhiko (Gundam). Ecco la trama del film:

Nel ventunesimo secolo l’umanità vive su due pianeti: la Terra e Venere, reso recentemente abitabile grazie al duro lavoro dei coloni. Ma anche in un nuovo mondo l’umanità porta con sé il desiderio della guerra. Hiro Seno giovanissimo professionista nello sport nazionale di Venere – un complesso gioco di corsa motociclistica – testimonia l’invasione della propria città, Afrodia, da parte del militaristico stato di Ishtar, e nonostante il suo odio per la guerra, ben presto si trova a combattere per restare vivo, prima nelle strade devastate di Ishtar e poi al fronte. Nel frattempo, la vivace giornalista Susan Somers arriva dalla Terra in tempo per trovarsi coinvolta in un turbine di politica e spionaggio che la porterà di fronte al temibile comandante delle armate di Ishtar.

Per accedere ad Anime Generation è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

