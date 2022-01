Nella giornata di oggi, 18 gennaio 2022, BenQ ha annunciato ufficialmente un nuovo monitor da gaming della linea MOBIUZ: BenQ MOBIUZ EX3210U si segnala per alcune caratteristiche chiave come la risoluzione 4K, il refresh rate a 144 Hz e la compatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X.

BenQ MOBIUZ EX3210U: caratteristiche tecniche

Il monitor BenQ MOBIUZ EX3210U è chiaramente rivolto al pubblico dei giocatori, offre un pannello IPS da 32 pollici con risoluzione 4K UHD 3840 x 2160, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e, similmente ad altri modelli della stessa linea, dispone di altoparlanti integrati treVolo, così come di un microfono AI che cancella il rumore e filtra in modo intelligente i suoni circostanti. Oltre a questo, il produttore pone l’accento sui due altoparlanti integrati di fascia alta a 2.1 canali (2 altoparlanti da 2 watt e subwoofer da 5 watt), che dispongono anche di cinque impostazioni audio selezionabili dall’utente.

Come si diceva in apertura, BenQ MOBIUZ EX3210U, che è dotato di HDMI 2.1 e supporta i giochi fino alla risoluzione 4K a 12o Hz, è compatibile anche con le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Al fine di rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente, il monitor adatta l’audio allo scenario di gioco in uso.

Tra le restanti caratteristiche tecniche del monitor gaming si segnalano: chip DSP, AMD FreeSync Premium PRO, un tempo di risposta di 1 ms e tante ottimizzazioni per l’esperienza di gioco: Black eQualizer migliora la visibilità degli altri giocatori nelle scene scure, Color Vibrance attua delle regolazioni del colore direttamente durante i giochi per migliorare la visibilità dei giocatori avversari e HDRi.

Il nuovo monitor gaming di BenQ strizza l’occhio anche agli streamer attraverso la funzione di divisione in due dello schermo, che consente di affiancare il gioco e lo streaming su Twitch. Grazie al telecomando incluso, inoltre, è possibile passare rapidamente da una finestra all’altra, regolare al volo audio e modalità di gioco (le stesse funzioni sono usufruibili dai giocatori con joystick di navigazione a 5 direzioni accedendo all’OSD rapido).

Infine, BenQ MOBIUZ EX3210U offre la tecnologia BenQ EyeCare per proteggere gli occhi dall’affaticamento (il monitor è stato certificato da TÜV Rheinland come monitor Low Blue Light senza sfarfallio) e la tecnologia Brightness Intelligence Plus che regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale.

Immagini, prezzo e disponibilità di BenQ MOBIUZ EX3210U

Il nuovo monitor da gaming BenQ MOBIUZ EX3210U arriva sul mercato ad un prezzo di listino di 1.299 euro (IVA inclusa) e dal 18 gennaio al 4 febbraio sarà disponibile in pre-ordine sullo store online BenQ, lo trovate a questo link.

