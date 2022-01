Microsoft ha rilasciato la versione 16.57 di Office e, secondo le note di rilascio che accompagnano l’aggiornamento, Excel ora verrà eseguito in modo nativo sui Mac dotati di chip M1 e seguenti.

Microsoft Excel ora funziona in modo nativo sui nuovi Mac

Con il nuovo aggiornamento di Office, gli utenti con processore M1, M1 Pro e M1 Max, possono aspettarsi delle prestazioni e un’efficienza energetica migliori quando lavorano con fogli di calcolo Excel, in particolare utilizzando la funzione Power Query. Ecco la nota di rilascio:

Excel è completamente supportato sui dispositivi con CPU Apple Silicon: Power Query in Excel per Mac è ora supportato in modo nativo sui processori Apple Silicon. Se in precedenza hai utilizzato l’emulatore Rosetta per eseguire Excel, ora puoi disabilitarlo ed eseguire Excel in modo nativo sui tuoi dispositivi.

Si tratta sicuramente di un passo in avanti in termini di produttività visto che Rosetta 2, come dichiarato da Apple durante la sua presentazione, è semplicemente una soluzione temporanea creata in attesa che gli sviluppatori adottino i loro programmi basati su Intel, per le nuove macchine Apple Silicon.

L’ultimo aggiornamento si applica a Office 365, Office 2019 per Mac, Office LTSC 2021 per Mac e Office 2021 per Mac, che sono disponibili come acquisto una tantum da un negozio al dettaglio o tramite un contratto multi licenza. È possibile ottenere la nuova versione direttamente da Microsoft AutoUpdate (MAU). Per farlo basta avviare un’applicazione di Office, come Word o Excel, cliccare su Guida – Verifica aggiornamenti.

