Negli ultimi tempi si parla sempre più di auto elettriche e questo tipo di veicoli sta conquistando pian piano tante persone (e ciò vale anche per il nostro Paese). E non c’è da stupirsi, pertanto, se pure Renault sia particolarmente interessata a conquistare una fetta di un mercato che nei prossimi anni pare sia destinato a dominare.

Ed è in tale ottica che va valutata la dichiarazione resa alla stampa da Luca de Meo, CEO di Renault, relativa alla decisione del colosso francese di divenire un brand al 100% elettrico in Europa entro il 2030.

Tra meno di 10 anni Renault venderà solo auto elettriche

Non è certo una novità che Renault abbia deciso di puntare forte sulle auto elettriche, seppur fino a questo momento il produttore aveva annunciato che in minima parte avrebbe realizzato anche veicoli di altro tipo (nella misura del 10%).

E a chi pensa che puntare completamente sulle auto elettriche sia un azzardo, Renault risponde che l’azienda ha comunque “un piano B”: in caso di problemi che impediscono la piena elettrificazione (come per esempio la mancanza di infrastrutture di ricarica o prezzi elevati dell’elettricità), infatti, il colosso francese continuerà a vendere auto con motore a combustione interna.

Leggermente diverso sarà il destino di Dacia, brand che fa parte del Gruppo Renault e che passerà all’elettrico in modo graduale, abbandonando completamente i veicoli con motore a combustione interna “all’ultimo momento possibile”, ossia dopo il 2030 (al momento l’Unione Europea ha stabilito che lo stop alla vendita dei veicoli con “motore tradizionale” è fissato per il 2035).

Ad ogni modo, la strategia adottata da Renault si avvicina a quella di altri grandi marchi del settore delle auto, che nei prossimi anni si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione.

La speranza è che il passaggio alle auto elettriche non finisca per rivelarsi una scelta che avrà effetti negativi per i consumatori finali, nonostante di opzioni economiche ce ne siano già diverse.

In copertina, la Renault Zoe

Leggi anche: conviene acquistare un’auto elettrica rispetto ad una a benzina?