I risultati dell’annuale sondaggio svolto da Deloitte evidenziano che gli italiani sono tra gli automobilisti maggiormente attratti dalle auto elettriche a livello mondiale.

Deloitte ha intervistato 26.000 automobilisti in 25 Paesi tra settembre e ottobre 2021 e tra i 1.003 che hanno partecipato, ben il 69% degli italiani pensa che in futuro guiderà un’auto ibrida o totalmente elettrica.

Quasi 7 italiani su 10 preferiscono un’auto elettrica o ibrida

L’ultimo studio condotto da Deloitte dimostra che gli italiani sono tra i più sensibili sul tema della mobilità sostenibile. Il 69% è infatti un indicatore tra i più alti in tutto il mondo, nonostante il calo di 2 punti rispetto al 71% registrato fra le persone intervistate nel 2020.

Per quanto riguarda il 2021 seguono nell’ordine la Corea del Sud (63%), Giappone (61%), Germania (51%), Cina e India (42%), Sudest asiatico (34%) e Stati Uniti (31%).

Il dato di Deloitte relativo alla predisposizione degli italiani nei confronti delle auto elettriche trova conferma anche nell’aumento del 128,34% delle immatricolazioni nel 2021. Un risultato da record per l’Italia raggiunto anche per merito dell’ecobonus.

Per questo motivo Motus-E si augura che la mancanza di nuovi incentivi in legge di Bilancio a supporto del settore venga rivista quanto prima dal Governo, altrimenti l’importante interesse degli italiani per le auto elettriche potrebbe crollare e questo avrebbe un impatto negativo sulla mobilità sostenibile, visto che dal sondaggio risulta anche che il 70% degli italiani continua a utilizzare troppo l’auto e poco il trasporto pubblico locale.

Potrebbe interessarti: Tesla ha superato le più rosee aspettative con quasi un milione di auto elettriche