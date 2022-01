State pensando di comprare un’auto elettrica, ma non volete spendere cifre esorbitanti? Ecco cinque auto che potrebbero fare al caso vostro e che promettono di non svuotare il portafogli, non del tutto almeno.

Anche se il 2022 è appena iniziato, sappiamo già cosa aspettarci dal nuovo anno, soprattutto per quanto riguarda il mercato automotive. I produttori spingeranno sempre di più sulle nuove auto a zero emissioni, soprattutto per via delle restrizioni in materia di CO2. Molti colossi poi hanno fatto grandi investimenti per convertire le loro fabbriche, costruire batterie e sviluppare nuovi motori, considerando che lo stop alle termine del 2035 sembra valere anche in Italia.

Stellantis, il quarto gruppo automotive al mondo, ha annunciato che a partire da questo mese, tutti i veicoli commerciali Opel, Peugeot e Citroën, saranno 100% elettrici e non sarà più possibile ordinare versioni a benzina e diesel. Questo però non riguarderà solo il mercato Professional ma anche il mercato consumer, che continuerà a spostarsi sempre di più verso veicoli completamente elettrici. Anche per questa ragione, vogliamo parlare delle 5 auto elettriche più economiche da acquistare in questo inizio 2022.

Dacia Spring Comfort

Se state cercando un’auto davvero economica, non potete non pensare alla Dacia Spring Comfort. Parte da 20.450 euro ed è di fatto l’auto elettrica più economica del nostro mercato. Si tratta di una BEV che promette fino a 230 km nel ciclo WLTP (Procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri) misto, fino ad arrivare a 305 km nel ciclo urbano, nonostante la piccola batteria da 27,4 kWh. Il veicolo ha quattro posti, 290 litri di bagagliaio, 23,1 litri del vano portaoggetti e sistemi di assistenza alla guida basilari. Unica pecca, una potenza di appena 45 CV, ma comunque sufficiente per muoversi in città.

Volkswagen e-up!

La risposta alla domanda di auto elettriche economiche da parte della casa tedesca è sicuramente Volkswagen e-up! Con un motore elettrico da 61 kW (83 CV), un’autonomia fino a 259 km in condizioni ottimali e un prezzo di 25.850 euro, potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto, soprattutto in caso di ecoincentivi e sconti del produttore.

Peugeot e-208

È stata eletta auto dell’anno (anche se in versione GT a benzina), è disponibile a partire da 30.550 euro nella versione Active. Si può avere con cerchi in lega da 16″, schermo touch da 7″ con Mirror Screen e promette fino a 362 km di autonomia in WLTP. Inoltre, sul sito Peugeot, è possibile giocare con un simulatore di autonomia, in grado di avere un’idea sulle potenzialità e sui limiti della vettura.

Renault Zoe

Un’altra elettrica interessante è sicuramente la Renault Zoe nella sua variante entry-level Life che parte da 34.500 euro. Si tratta della versione con batteria da 52 kWh, infotainment con sistema EASY LINK e schermo touch da 7″. L’autonomia è di 395 km in WLTP e ha una modalità ECO per preservare i consumi. Perfetta per l’uso quotidiano, ma nei test Euro NCAP, ha riscontrato qualche criticità.

Volkwagen ID.3

Torniamo in casa Volkswagen per un’altra auto elettrica interessante, l’ultima del gruppetto. Stiamo parlando della Volkswagen ID.3, una delle elettriche più chiacchierate degli ultimi tempi, leggermente più grande delle suddette e che costa 34.850 euro nella versione Pure Performance. Ha una batteria da 45 kWh che garantisce un’autonomia di 347 km, con una potenza di 110 kW (150 CV) con coppia pari a 310 Nm.

Siete possessori o state pensando di acquistare un’auto elettrica? Quale sarebbe la vostra scelta? Fatecelo sapere con un commento.

