Il primo veicolo elettrico moderno annunciato da Bugatti non è un’auto, ma un monopattino realizzato in collaborazione con il produttore del monopattino Fiat 500.

Al CES 2022 la prestigiosa casa automobilistica nota principalmente per le sue vetture sportive ha sorpreso un po’ tutti annunciando che entrerà nel settore della mobilità elettrica con un “semplice” monopattino.

Bugatti entra nella mobilità elettrica con un monopattino

Il monopattino elettrico di Bugatti è costituito da un corpo in lega di magnesio e utilizza ruote da 9 pollici azionate da un motore da 700 W alimentato da una batteria da 10 Ah.

Il veicolo è in grado di raggiungere una velocità massima di 30 km/h e di garantire una percorrenza di circa 35 km. La batteria è rimovibile e si carica in circa 4 ore. Il peso del monopattino è complessivamente di 15,8 kg.

Sul manubrio è disposto un display che mostra la carica residua e la velocità di crociera, mentre il parafango posteriore ospita la luce di segnalazione e le frecce, oltre a un faro che proietta il logo Bugatti sull’asfalto.

Il monopattino Bugatti sarà disponibile non solo nell’iconico colore blu, ma anche nei colori argento e nero e potrebbe rivaleggiare con Ducati Pro-III, il nuovo monopattino elettrico della casa di Borgo Panigale.

Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo, ma potrebbe essere la prima Bugatti alla portata di tutti i portafogli, anche per il fatto che questo monopattino non sembra offrire caratteristiche speciali.

Potrebbe interessarti: Monopattini elettrici sono legali? Cosa stabilisce il decreto, la normativa vigente